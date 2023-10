«Sehr besorgt, dass die Sache ausser Kontrolle gerät»: USA bereiten sich auf den «Ernstfall» im Nahostkrieg vor

Seit mehr als zwei Wochen versuchen amerikanische Diplomaten im Nahen Osten einen sogenannten «Flächenbrand», also die Ausweitung des Gaza-Krieges auf die Nachbarstaaten Libanon und Syrien sowie womöglich Iran, zu verhindern. Ob dies gelingt, wird immer fraglicher. Vieles deutet daraufhin, dass sich die USA tatsächlich auf den «Ernstfall» vorbereiten.

