Sechs Kandidierende bewerben sich bei SP für Berset-Nachfolge

Sechs Kandidierende haben sich bei der SP für die Nachfolge von Alain Berset beworben. Am Sonntagmittag ist die Frist für die Einreichung von Bundesratskandidaturen abgelaufen.Es bleibt bei den sechs Kandidaturen, welche bereits öffentlich bekannt sind, wie die SP am Sonntag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Konkret sind das fünf SP-Politiker und eine -Politikerin: der Basler Regierungspräsident und alt Nationalrat Beat Jans, der Bündner Nationalrat Jon Pult, der Berner Nationalrat Matthias Aebischer, der Zürcher Ständerat Daniel Jositsch, der Waadtländer Nationalrat Roger Nordmann und die Berner Regierungsrätin und frühere Nationalrätin Evi Allemann.

