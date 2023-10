SCRJ Lakers führen zur Pause gegen HC Davos

Moys Treffer fiel 56 Sekunden vor der Pause. Dem HCD fehlt die Zeit, um im ersten Drittel noch reagieren zu können. Somit gehen die Lakers mit einer Führung in die Kabine.Neun Sekunden fehlen dem HCD noch, um die Unterzahlsituation zu überstehen. Doch Tyler Moy hat andere Pläne. Der Lakers-Topskorer feuert einen seiner gefürchtet Slaphots ab und bringt den SCRJ damit in Führung.

Die ersten zehn Minuten sind mittlerweile gespielt, und beide Teams sind es in dieser Anfangsphase relativ vorsichtig angegangen. Den ganz grossen Aufregen gab es darum bislang noch nicht.Nächste Möglichkeit für Davos: Jung spielt auf Ambühl, dieser will vors Tor weiterleiten. Nyffeler passt auf und lässt den Puck in seinem Fanghandschuh verschwinden.Erster Torschuss des HC Davos, und das war ein guter: Dominik Egli zieht aus wenigen Metern voll ab.

