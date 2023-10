«Science Gateway» in Genf - Renzo Pianos neues (T)raumschiff ist am Cern gelandet

«Schluckt uns heute das Schwarze Loch?», fragte der «Blick» vor 13 Jahren. Heute wissen wir: Nein, tut es nicht. Das Cern geriet damals in die Schlagzeilen mit seiner Forschung zur Beschaffenheit des Universums.

Welche Folgen können die Experimente haben, die die Cern-Forschungsgruppen mit ihrer riesigen Maschine starten? Inzwischen ist der Teilchenbeschleuniger LHC viele Jahre in Betrieb. Forschung wird hautnah erlebbarIn den letzten Jahren habe das Cern 150'000 Besucherinnen und Besucher empfangen, sagte Cern-Chefin Fabiola Genotti Anfang Monat bei der Eröffnung des neuen Zentrums. «Es hätten doppelt so viele kommen wollen.»

Nun kann das Cern auch sie empfangen. Im neuen «Science Gateway», gebaut vom italienischen Architekten Renzo Piano. Der Museumsteil ist in zwei Röhren untergebracht, die an den Teilchenbeschleuniger unter der Erde erinnern sollen. headtopics.com

Spielerisch an komplexe Probleme treten Im Museum kann man sich spielerisch den komplexen Forschungsthemen des Cerns annähern. Zum Beispiel bei einer Runde Quanten-Tennis, bei der man auf einem realen Feld einem fiktiven Quanten-Ball hinterherrennt.

Oder auch in immersiven Installationen, in denen der eigene Schatten einem entgleitet und dazu einlädt, über unsere Präsenz in Zeit und Raum nachzudenken. Wer eintauchen will, braucht ZeitWer ein tieferes Verständnis sucht, sollte viel Zeit mitbringen. Oder sich und seine Kinder vielleicht direkt für eines der Labor-Projekte einschreiben. Es gebe jeden Tag Angebote, für die man sich einschreiben könne, erklärt Cern-Mediensprecher Arnaud Marsollier. headtopics.com

Beherzter Auftritt reicht FCL in Genf für keine PunkteFCL-Trainer Mario Frick sagt, sie hätten die 1. Halbzeit klar dominiert. Trotz Niederlage habe man ein sehr gutes Spiel abgeliefert. Weiterlesen ⮕

Tausende Menschen an Palästina-Demonstrationen in Schweizer StädtenMehrere Tausend Menschen haben sich am Samstag in den Städten Bern, Zürich, Basel, Genf, Lausanne… Weiterlesen ⮕

«Es ist sehr bitter»: FCL ist zu wenig konsequent in der Verteidigung und verliert 2:4 gegen ServetteTrotz zwei erzielten Toren vermag der FCL in Genf keine Punkte zu holen. An diesem Sonntag wäre aber durchaus mehr möglich gewesen. Weiterlesen ⮕

«Es ist sehr bitter»: FCL ist zu wenig konsequent in der Verteidigung und verliert 2:4 gegen ServetteTrotz zwei erzielten Toren vermag der FCL in Genf keine Punkte zu holen. An diesem Sonntag wäre aber durchaus mehr möglich gewesen. Weiterlesen ⮕

Der FCL verliert 2:4 gegen Servette und muss wohl mehrere Spiele auf Simani verzichtenTrotz zwei erzielten Toren vermag der FCL in Genf keine Punkte zu holen. An diesem Sonntag wäre aber durchaus mehr möglich gewesen. Auch der Ausfall von Denis Simani schmerzt beim FC Luzern. Weiterlesen ⮕

Neues Fluor-Verbot: Mowinckel disqualifiziert ++ Quintana bei Movistar unter Vertrag ++ NBA: Clint Capela mit NiederlageResultate, Transfers, News: Mit dem tagesaktuellen Sport-Ticker bleiben Sie über das laufende Geschehen stets informiert. Die neuesten Meldungen aus der Welt des Sports. Weiterlesen ⮕