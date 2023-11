Schwimmhalle Neufeld in Bern: Schmutzige Böden trotz moderner Atmosphäre

Bis zu 1000 Menschen strömen an Spitzentagen in den neuen Berner Schwimmtempel, die Schwimmhalle Neufeld. Seit Mitte September sind die Tore des über 75 Millionen Franken teuren «Leuchtturmprojektes» offen. Es bietet neben einem 50-Meter Schwimmbecken einen 5-Meter-Sprungturm und sogar Whirlpools. Solche Attraktionen suchte man bislang in öffentlichen Hallenbädern der Stadt Bern vergebens. Die Böden sind schmutzig und eklig.

Der Sichtbeton, die vielen Fenster und die weissen Platten schaffen im Schwimmbad eine moderne Atmosphäre. Dafür ist auch buchstäblich jedes Haar auf dem Boden sichtbar. In Google-Bewertungen bemängeln zahlreiche Besucherinnen und Besucher mangelnde Hygiene – etwa in den Garderoben oder beim Durchgang zum Schwimmbecken: «Die Böden sind schmutzig und eklig», heisst es etwa. Ein Augenschein vor Ort zeigt: Auch in wenig frequentierten Zeiten sind Haare und «Socken-Fussel» auf den Böden erkennbar.

TAGBLATT_CH: Spuren im weichen Boden der Fundstelle: 34-Jähriger tot in Weinfelden gefundenIn der Nacht zum Montag ist in Weinfelden ein toter Mann aufgefunden worden. Die Umstände sind noch nicht abschliessend geklärt, die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen.

BAZONLİNE: Ex-US-Präsident in Bern: Und dann wird Bill Clinton persönlichAm Galaabend der «Initiative Schweiz» erhält Skifahrer Marco Odermatt den Prix Suisse. Aber vorher analysiert Clinton den Nahostkonflikt. Und lässt durchschimmern, wie sehr ihn sein Scheitern schmerzt.

BERNERZEİTUNG: – Wie sich Berndeutsch verändert: «Kein Berner sagt ‹Ig liebe di›»Lara Siegenthaler (22) aus Steffisburg und Fredi Frutschi (66) aus Bern engagieren sich für die Bern er Mundart. Sie erklären, worauf es ankommt.

SCHWEİZERBAUER: Warnung vor ÜberschwemmungenMeteorologen sagen insbesondere für die Nacht auf Dienstag und den Dienstag selbst heftige Niederschläge voraus. Der Bund warnt deshalb für Teile der Waadt und des Unterwallis sowie fürs Saanenland im Kanton Bern vor einem raschen Anstieg der Pegelstände, Überschwemmungen und Hangrutschen.

