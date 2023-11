Schwierigkeiten bei der Jobsuche für ukrainische Flüchtlinge in der Schweiz

Die ukrainischen Flüchtlinge wurden in der Schweiz offen empfangen. Aber wohin führt ihr Weg in der Gesellschaft und wie lange hält die Gastfreundschaft an? Nur rund 20 Prozent der Ukraine r:innen, die in die Schweiz geflüchtet sind, haben Arbeit. Woran liegt das, und was erleben sie auf der Jobsuche ? Drei Frauen, die wir kurz nach ihrer Flucht schon einmal getroffen haben, teilen ihre Erfahrungen.

Nach den neuesten Zahlen des Staatssekretariats für Migration (SEM) sind in der Schweiz rund 66'000 Ukraine r:innen registriert, von denen fast 40'000 im erwerbsfähigen Alter sind. Ihre Beschäftigungsquote liegt bei 20%, das ist tief gemessen am Durchschnitt der Schweiz , der bei 70% Prozent liegt. Und das trotz des guten Ausbildungsstandes: Laut einer Umfrage verfügen zwei Drittel der ukrainischen Flüchtlinge in der Schweiz über einen Hochschulabschluss, 92% haben einen Sekundarschulabschluss. Was aus den Daten nicht hervorgeht, sind die Schwierigkeiten, welche die Geflohenen überwinden müssen, um eine Arbeit zu finden





Weiterlesen: SWİSSİNFO_DE » Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen.

:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

SRFNEWS: Leichter Anstieg zum Vorjahr - In der Schweiz haben 40 Prozent einen MigrationshintergrundArchiv: Wie gehen die Parteien Migration, Prämien und Klimawandel an?

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »

20MİN: Schweiz: 38 Prozent der Eltern setzt Gewalt in der Erziehung einWie viele Kinder von ihren Eltern geschlagen werden oder andere Arten von Gewalt erfahren, ergab eine neue Umfrage der Universität Freiburg.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

CASHCH: Teuerung in der Schweiz verharrt im Oktober bei 1,7 ProzentDie Inflation in der Schweiz ist im Oktober unverändert geblieben. Ökonomen schätzten einen Wert im Bereich von 1,5 bis 1,8 Prozent.

Herkunft: cashch | Weiterlesen »

BAUERNZEİTUNG1: Schweiz könnte Selbstversorgungsgrad von 70 Prozent erreichenErnährungs-Initiative - Eine Schweiz mit 70 Prozent Selbstversorgung sähe ziemlich anders aus: Rein rechnerisch wäre es möglich, in der Schweiz einen Selbstversorgungsgrad von 70 Prozent zu erreichen, analysiert Agristat. Produktion und Konsum müssten…

Herkunft: BauernZeitung1 | Weiterlesen »

CASHCH: UBS legt Verwaltungsräte von UBS Schweiz und CS Schweiz zusammenDie Grossbank UBS legt die Verwaltungsräte der beiden Schweizer Gesellschaften von UBS und Credit Suisse zusammen.

Herkunft: cashch | Weiterlesen »

FUW_NEWS: Nach Übernahme: Verwaltungsräte von UBS Schweiz und CS Schweiz werden zusammengelegtDer Schritt soll eine eng abgestimmte Aufsicht im Hinblick auf die Integration der beiden Schweizer Banken ermöglichen, Präsident des Gremiums ist Roger von Mentlen.

Herkunft: FuW_News | Weiterlesen »