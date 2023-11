Schwierige Zeiten für SFV - Auch die Kritik an Grings wird immer lauter

Der Verband hat jetzt noch die Möglichkeit, zu handeln. Und er muss es tun. Autor: Tages-Anzeiger zur Personalie Inka Grings Nach dem 3:3 gegen Belarus in der EM-Quali wurde bei den Männern Murat Yakin in Frage gestellt. Und die Ereignisse scheinen sich bei den Frauen zu wiederholen: Die Bilanz von Inka Grings ist mit nur einem Sieg aus 14 Spielen miserabel, das 1:7 gegen Spanien in der Nations League war ein Offenbarungseid.

Braucht es einen Trainerinnenwechsel?«Der Verband muss sich fragen, ob Grings noch die richtige Trainerin ist. Er hat jetzt noch die Möglichkeit, zu handeln. Und er muss es tun. Denn so kann es nicht weitergehen», urteilte der Tages-Anzeiger auch im Hinblick auf die Heim-EM 2025.

20 minuten («Inka Grings droht Nati-Spielerinnen») und nau.ch («Nati zofft sich bei 1:7-Klatsche mit Trainerin Inka Grings») machten am Dienstagabend im Letzigrund sich weiter verschärfende atmosphärische Störungen zwischen der Trainerin und ihren Führungsspielerinnen aus.

03:23 Video Schweiz geht gegen Spanien unter Aus Sport-Clip vom 31.10.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 23 Sekunden. Kein Handshake mit GringsNach der Nichtberücksichtigung Ana-Maria Crnogorcevics für den letzten Zusammenzug soll es um das Verhältnis zwischen der Rekordtorschützin und Grings nicht zum Besten stehen. Nachdem sie in der 62.

Bereits vor der Pause hatte es während eines Spielunterbruchs hitzige Diskussionen zwischen der Deutschen und ihren Spielerinnen gegeben.

