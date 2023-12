Schwierige Ernte für Zuckerrübenbauern

Der Start ins Rübenjahr 2023 glückte weniger gut als noch letztes Jahr. Aufgrund des nassen Frühlings verzögerte sich die Aussaat und zog sich in die Länge. «Anschliessend folgte eine Trockenheit, welche das Wachstum, wie auch schon die späte Saat, negativ beeinflusste», erklärt Luzi Schneider, Geschäftsführer der Schweizerischen Fachstelle für Zuckerrübenbau. Trotz dieser klimatischen Herausforderungen seien die Erträge durchschnittlich und relativ zufriedenstellend.

«Besser geht immer», merkt Luzi Schneider an und ergänzt, dass noch nach der dritten Ertragserhebung mit mehr Gewicht gerechnet wurde: «Die nasse Ernte hat den Zuckergehalt etwas verwässert, dennoch sind die Zuckererträge in Anbetracht der Tonnagen akzeptabel.» Der Klimawandel sei grundsätzlich für alle Kulturen eine Herausforderung und stelle auch den Zuckerrübenanbau vor grosse Hürden





SchweizerBauer » / 🏆 51. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Der Winter in der Ukraine und die Situation an der FrontDer Winter ist in der Ukraine eingebrochen und stellt eine zusätzliche Härte für die Soldaten an der Front dar. Präsident Wolodymyr Selenskyj ruft die Bevölkerung zum Dank an die Soldaten auf. Die Schlacht um Awdijwka wird für Wladimir Putin zum Desaster. Berlin und Washington wollen die Hilfe für Kiew reduzieren, um die Ukraine zum Verhandeln zu bewegen. Die ukrainische Attacke auf Horliwka ist ein Entlastungsangriff für Awdijwka.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »

Argentinien vor der Wahl: Mit der Kraft der Frauen gegen die KettensägeArgentinien wählt einen neuen Präsidenten. Einer der Kandidaten ist der libertäre Rechtspopulist Javier Milei. Für die Wochenzeitung war ich in Buenos Aires und habe einen Text über den Widerstand von Frauen und queeren Personen gegen Milei geschrieben:

Herkunft: Wochenzeitung - 🏆 21. / 63 Weiterlesen »

Analyse der Parlamentsmitglieder in der SchweizEine Analyse der soziodemografischen Merkmale der Parlamentsmitglieder in der Schweiz im Vergleich zur Bevölkerung

Herkunft: bazonline - 🏆 7. / 77 Weiterlesen »

Schwierigkeiten bei der Jobsuche für ukrainische Flüchtlinge in der SchweizNur rund 20 Prozent der Ukrainer:innen, die in die Schweiz geflüchtet sind, haben Arbeit. Woran liegt das, und was erleben sie auf der Jobsuche? Drei Frauen, die wir kurz nach ihrer Flucht schon einmal getroffen haben, teilen ihre Erfahrungen.

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »

Blockierung der Friedensverhandlungen zwischen Russland und der UkraineDeutscher Uno-Diplomat: Die Blockierung der Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine durch den Westen im März 2022 habe allen geschadet – «aber vor allem den Menschen in der Ukraine»

Herkunft: Weltwoche - 🏆 3. / 87 Weiterlesen »

EM-Qualifikation: Israel – Schweiz in der Kathedrale der KorruptionIsrael gegen die Schweiz wird in einem kuriosen Kaff namens Felcsut ausgetragen, der Heimat von Viktor Orban. Ungarns Ministerpräsident hat sich dort – trotz anhaltender Armut im Land – eine traumhafte Fussballwelt geschaffen. Grössenwahn mit fragwürdigen Geldflüssen.

Herkunft: Blick_Sport - 🏆 19. / 63 Weiterlesen »