Der cash Insider kommentiert die wichtigsten Börsenereignisse. Diese Woche unter anderem: Schwergewichte halten den SMI zurück, Hiobsbotschaften bei Bâloise und Meyer Burger - Und: Verwirrung um Börsenneuling Sandoz.Auch bei uns in der Schweiz stand das Börsengeschehen in den letzten Tagen ganz im Zeichen der US-Konsumentenpreise. Dass der Teuerungsschub erneut an Kraft verloren hat, sorgte bei den Zinsen für eine Entspannung.

Der Funke sprang von den Anleihen- auf die Aktienmärkte über und sorgte so für ein kleineres Kursfeuerwerk.Auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen: Für diese Zeit des Jahres sind die hiesigen Handelsumsätze ungewohnt mager. Vermutlich wären sie beisogar noch tiefer, würden die beiden Unternehmen nicht über eine zweite Handelslinie eigene Aktien zurückkaufen. Es gilt als ein offenes Geheimnis, dass zwischen der regulären und dieser zweiten Handelslinie rege Arbitrage betrieben wird. Nicht auszudenken, wo die Kurse dieser beiden Aktien heute ohne die milliardenschweren Rückkäufe stünde

CASHCH: Aktien Schweiz Schluss: SMI minimal tiefer - UBS nach Frankreich-Urteil im PlusDer Schweizer Aktien markt hat sich am Mittwoch unter dem Strich nicht gross bewegt, wobei der Leitindex SMI ganz leicht im Minus schloss. Er hinkte damit anderen europäischen Handelsplätzen hinterher, was Börsianer mit seiner defensiven Ausrichtung erklärten.

CASHCH: Schweizer Aktienmarkt schließt schwächerDer Schweizer Aktien markt hat am Donnerstag nach einem Verlauf in einer relativ engen Bandbreite schwächer geschlossen. Nach den jüngsten Gewinnen hätten die Marktteilnehmer eine Verschnaufpause eingelegt und es sei zu moderaten Gewinnmitnahmen gekommen, hiess es am Markt. Bislang hatte der SMI im Wochenverlauf um mehr als 150 Punkte zugelegt. «Das muss erst verdaut werden», sagte ein Händler.

FUW_NEWS: Aktuelle Entwicklungen auf dem Schweizer AktienmarktDer Schweizer Aktien markt tendiert am Freitag im frühen Handel fester. Sollten die Anschlusskäufe einsetzen und diese anhalten, könnte dem SMI eine klar positive Wochenbilanz bevorstehen. Mangels Impulsen könnte das Geschäft allerdings in ruhigen Bahnen verlaufen, heisst es am Markt. Zuletzt war die Stimmung wieder etwas gemischter. Denn einerseits hat die Freude auf ein Weihnachtsrally nach enttäuschenden US-Unternehmensergebnissen einen Dämpfer erhalten. Anderseits aber untermauerten schwache US-Konjunkturdaten die Hoffnung auf ein Ende des Zinszyklus in den USA. «Die Daten zeigen, der US-Wirtschaft könnte eine weiche Landung gelingen», sagt ein Händler

PRESSEPORTAL_CH: IFCO veröffentlicht den IFCO ESG 2023 ReportIFCO hat den IFCO ESG 2023 Report veröffentlicht, in dem das Unternehmen seine Fortschritte bei der Umsetzung seiner ehrgeizigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Strategie (ESG) 2025 dokumentiert.

WOCHENZEİTUNG: «Anatomie d’une chute»: Die Welt ist alles, was der Fall istWenn Forensik und Psychoanalyse bei der Wahrheitssuche nicht mehr weiterhelfen: Der Siegerfilm von Cannes besticht mit einer überirdisch guten Hauptdarstellerin und einem Kind, das auch nicht ganz von dieser Welt scheint.

REPUBLİKMAGAZİN: Nachrichten aus Gaza: Einblicke in das Leben im KriegWie entwickelt sich die Situation im Gazastreifen? In einer Sprachnachricht an Co-Chefredaktorin HamiltonIrvine berichtet ein Journalist vor Ort: «Wir haben das Gefühl, dass wir dem Tod näher sind als dem Leben [...].» Ein Tagebuch aus dem Kriegsgebiet.

