Schweres Erdbeben vor der Küste Taiwans

Bei dem schweren Erdbeben vor der Küste Taiwans sind nach offiziellen Angaben mindestens vier Menschen ums Leben gekommen und fast 60 verletzt worden. Das bestätigte die nationale Feuerwehr-Behörde der Insel am Mittwoch. Zudem trugen zahlreiche Gebäude teils immense Schäden davon. Insgesamt sprach die Behörde Stand Mittag von mehr als 900 Unfällen verschiedenster Art.

Taiwans Wetterbehörde registrierte an der südöstlichen Küste der Insel bei der Stadt Hualien in einer Tiefe von 15,5 Kilometern eine Bebenstärke von 7,2. Die Erdbebenwarte in den USA (USGS) gab eine Stärke von 7,4 in dem Gebiet an. Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen und Premier Chen Chien-jen wurden am Vormittag in der zentralen Notfall-Leitstelle in Neu-Taipeh erwartet. Das genaue Ausmass der Schäden war zunächst noch nicht absehbar.In der Ostküstenstadt Hualien wurden Gebäude durch die heftigen Erdstösse teils schwer beschädigt, wie lokale Medien berichtete

