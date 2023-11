Schwerer Verkehrsunfall in Freiburg: 5-jähriges Kind stirbt

Die alarmierten Rettungssanitäter und Polizeipatrouillen wurden an den Unfallort entsandt. Trotz des schnellen Eingreifens der Rettungskräfte und der Behandlung durch einen Krankenwagen verstarb der Junge im Krankenhaus.

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass ein 42-jähriger Autofahrer von der Route Saint-Barthélemy in Richtung der Route Joseph-Chaley unterwegs war. Dabei bemerkte er nicht, dass ein Kind über einen Zebrastreifen rannte und diesen überquerte. Das Kind wurde von dem Fahrzeug erfasst.Es wurde eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Unfalls zu ermitteln.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

20MIN: Freiburg: Fünfjähriges Kind stirbt nach VerkehrsunfallAm Dienstagabend wurde ein fünfjähriges Kind in Freiburg von einem Auto angefahren. Trotz des schnellen Eingreifens der Rettungskräfte verstarb der Junge.

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Stadt Freiburg FR: Kind (†5) nach Verkehrsunfall verstorbenGestern Abend wurde ein fünfjähriges Kind in Freiburg von einem Auto angefahren. Trotz des schnellen Eingreifens der Rettungskräfte verstarb der Junge.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Schwerer Verkehrsunfall auf der SurentalstrasseEine Fahrzeuglenkerin erlitt dabei erhebliche Verletzungen, zwei weitere Frauen wurden leicht verletzt. Der Unfall führte zu Verkehrsbehinderungen.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Schwerer Verkehrsunfall auf der BernstrasseBei einem Verkehrsunfall auf der Bernstrasse wurden zwei Fahrzeuglenker verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Straße musste für etwa anderthalb Stunden gesperrt werden.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Verkehrsunfall mit Kind in St.GallenAm Sonntagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in St.Gallen, bei dem ein 8-jähriges Kind mit einem Auto kollidierte. Das Kind wurde mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

TAGBLATT_CH: Tödlicher Verkehrsunfall in Walenstadtberg: Jäger stürzt mit Auto 150 Meter Abhang hinunterAm Montagabend ist es oberhalb von Walenstadtberg zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein 56-Jähriger kam mit seinem Auto von der Strasse ab und stürzte einen Abhang hinunter. Die ausgerückten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen ⮕