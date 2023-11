Schwerer Verkehrsunfall in Beinwil am See

Eines der Autos wurde auf das angrenzende Bahngleis geschleudert. Eine Person musste leicht verletzt ins Spital gebracht werden. Der Unfall ereignete sich am Freitag, 03. November 2023, kurz vor 18 Uhr auf der Aarauerstrasse in Beinwil am See. Dabei war der Fahrer eines weissen Teslas von Birrwil in Richtung Beinwil am See unterwegs. Auf der geraden Strecke geriet er auf die Gegenfahrbahn und streifte zuerst ein entgegenkommendes Auto. Dieser Lenker konnte noch ausweichen

. Die Nachfolgende Lenkerin konnte jedoch nicht mehr ausweichen worauf es zu einer Frontalkollision kam. Während der Tesla auf der Strasse zum Stillstand kam, wurde der entgegenkommende weisse Peugeot auf das parallel verlaufende Bahngleis geschleudert. Die Beteiligte wurde leicht verletzt und musste mittels Ambulanz ins Spital gebracht werden. An beiden Autos entstand Totalschaden. Nach ersten Erkenntnissen war der 23-jährige Unfallverursacher am Steuer eingenickt. Die Kantonspolizei Aargau nahm ihm den Führerausweis vorläufig ab

:

POLİZEİCH: Schwerer Verkehrsunfall auf der Neuen WinterthurerstrasseEin 20-jähriger Mann überholte ein anderes Fahrzeug und verursachte einen Unfall, bei dem ein 19-jähriger Fahrer verletzt wurde.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen »

POLİZEİCH: Unfall Beinwil am See AG: Tesla-Fahrer (23) eingenickt und PW auf Gleis geschleudertAm Freitag verursachte ein Automobilist zwischen Birrwil und Beinwil am See eine Kollision mit einem anderen Wagen.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen »

POLİZEİCH: Verkehrsunfall mit Fahrzeugbrand auf der SeedammstrasseEin 29-jähriger Mann verursachte einen Verkehrsunfall auf der Seedammstrasse, bei dem ein Fahrzeug in Brand geriet. Die Polizei konnte den Brand unter Kontrolle halten und einen Vollbrand verhindern.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen »

POLİZEİCH: Liestal BL: Radfahrer (61) nach Verkehrsunfall verletztAm Donnerstagabend, 02. November 2023, kurz vor 19.30 Uhr, ereignete sich auf der Seltisbergerstrasse in Liestal BL ein Verkehrsunfall wobei ein Radfahrer verletzt wurde.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen »

SUEDOSTSCHWEİZ: Verkehrsunfall mit einem Elektro-TrottinettHeute kurz vor 8 Uhr kam es in Chur zwischen einem E-Trotinett-Fahrer und einem Auto zur Kollision. Der Trottinett-Fahrer wurde verletzt und musste in den Kantonsspital gefahren werden.

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen »

POLİZEİCH: Verkehrsunfall in Brittnau AG: Audi-Fahrer (22) landet alkoholisiert im GrabenStark alkoholisiert kam ein junger Automobilist in der Nacht von der Strasse ab und landete im Graben.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen »