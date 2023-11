Schwerer Verkehrsunfall auf der Neuen Winterthurerstrasse

Gegen 20 Uhr fuhr ein 20-jähriger Mann mit seinem leistungsstarken Personenwagen auf der Neuen Winterthurerstrasse Richtung Wallisellen. Zum selben Zeitpunkt war ein 19-Lenker eines ebenfalls leistungsstarken Personenwagens in dieselbe Richtung unterwegs. In seinem Auto befanden sich noch ein 17-jähriger Beifahrer sowie eine 18-jährige Mitfahrerin. Bei der Einmündung Industriestrasse beabsichtigte der 20-Jährige das erwähnte Fahrzeug zu überholen, worauf es zur Streifkollision kam

. Der 19-Jährige konnte seinen Personenwagen auf der Industriestrasse anhalten, während das beteiligte Fahrzeug nach links quer über die Strasse schleuderte, mit Signalbaken kollidierte und danach heftig gegen die Fassade sowie ein Schaufenster eines Verkaufsgeschäfts prallte. Der 19-jährige Lenker zog sich beim Unfall leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht werden. Aufgrund erster Abklärungen zum Unfallhergang, wird gegen ihn wegen der Begehung eines Raserdelikts an die zuständige Staatsanwaltschaft rapportiert, weshalb er verhaftet wurde. Bei beiden Lenkern wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Die genaue Unfallursache ist zurzeit nicht geklärt und wir durch die Kantonspolizei Zürich sowie durch die zuständige Staatsanwaltschaft untersucht. Wegen des Unfalls musste die Industriestrasse durch die Feuerwehr für mehrere Stunden gesperrt werde

