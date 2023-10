Schwerer Arbeitsunfall in Hamburg: Fünf Todesopfer

In Hamburg sind mindestens fünf Bauarbeiter bei einem schweren Arbeitsunfall gestorben. Im Bild eine andere Baustelle in der HafenCity im März 2023 (Symbolbild).Bei einem Unfall auf einer Baustelle in Hamburg sind fünf Arbeiter ums Leben gekommen. Sie seien von einem Gerüst gestürzt, sagte ein Feuerwehrsprecher am Montagvormittag.In Hamburg hat ein schwerer Arbeitsunfall am Montagvormittag mindestens fünf Todesopfer gefordert.

Die Handwerker sind offenbar von einem Gerüst gestürzt. Möglicherweise ist das Gerüst auch zusammengebrochen.Bei einem Unfall auf einer Baustelle in der Hamburger HafenCity sind fünf Arbeiter ums Leben gekommen. Sie seien bei Arbeiten an einem Fahrstuhlschacht von einem Gerüst gestürzt, sagte ein Feuerwehrsprecher am Montagvormittag.

Möglicherweise sei das Gerüst zusammengebrochen. Es seien 60 Rettungskräfte im Einsatz. Der Unfall ereignete sich an einer Baustelle für das Überseequartier, eine der grössten Baustellen Hamburgs. Dort entstehen eine Einkaufspassage, Gastronomie, Büros und Hotels. headtopics.com

Die genaue Anzahl Personen, die bei dem Unfall verletzt wurden, sei derzeit noch unklar. Unterdessen ist die Grossbaustelle komplett geräumt worden. Betroffen waren rund 700 Bauarbeiter.

Mehrere Bauarbeiter in Hamburg von Gerüst gestürztIn Hamburg hat sich ein schwerer Arbeitsunfall ereignet. Mindestens fünf Bauarbeiter kamen dabei ums Leben. Weiterlesen ⮕

Bauarbeiter stürzen in Hamburg von GerüstAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses. Weiterlesen ⮕

Arbeitsunfall bei Holzarbeiten in einem WaldstückAm Samstag (28.10.2023), kurz vor 15 Uhr, hat die Kantonale Notrufzentrale St.Gallen die Meldung von einem Arbeitsunfall bei Holzarbeiten in einem Waldstück bei Schuepis erhalten. Ein 76-jähriger Mann wurde dabei unbestimmt verletzt. Er musste unter der Mithilfe der Feuerwehr geborgen und vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der 76-Jährige war in einem abfallenden Waldstück damit beschäftigt, einen Baum zu fällen. Dabei klemmte der umfallende Baum sein Bein ein. Dem Mann gelang es, den Baum so zu zersägen, dass er sein Bein selbständig befreien konnte. Seine zufällig Nachschau haltende Frau konnte anschliessend die Rettungskräfte verständigen. Unter Mithilfe der Feuerwehr wurde der Mann aus dem Waldstück geborgen und anschliessend vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Weiterlesen ⮕

Arth: Mann bei Arbeitsunfall schwer verletztSie sind jeden Tag rund um die Uhr für uns unterwegs: Polizei, Feuerwehr und Gesundheitspersonal. Hier halten wir dich über die aktuellsten Blaulicht-Einsätze in der Zentralschweiz auf dem Laufenden. Weiterlesen ⮕

Schwerer Unfall auf der A13: Auto überschlägt sich auf vereister FahrbahnEin 19-jähriger Fahrer verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug auf der A13 und überschlägt sich. Alle Insassen konnten das Fahrzeug unverletzt verlassen. Weiterlesen ⮕

Schwerer Autounfall an der Waro-KreuzungBei einem Zusammenstoß zweier Autos an der Waro-Kreuzung wurden ein Mann und ein Kind verletzt. Die genaue Unfallursache wird von der Kantonspolizei Zürich untersucht. Weiterlesen ⮕