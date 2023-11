Schwere Schäden und Opfer bei Luftangriff in Dschabalia

Die israelische Armee bekannte sich dazu, in der Region Luftschläge ausgeführt zu haben und gab an, eine militärische Basis der Hamas, die in derselben Region wie das Flüchtlingscamp liegt, beschossen zu haben. Ziel des Luftschlags sei ein hochrangiger Vertreter der Hamas gewesen. Ibrahim Biari habe unter anderem bei den terroristischen Angriffen der Hamas auf Israel am 7. Oktober eine wichtige Rolle gespielt.

Auf zivile Opfer des Angriffs auf das Camp angesprochen, sagte ein Sprecher der israelischen Armee dem Sender CNN: «Das ist die Tragödie des Krieges.» Der gesuchte Terrorist Biari habe sich wie für die Hamas üblich zwischen Zivilisten versteckt. Die israelische Armee wiederholte ihren Aufruf an die Bewohner des Gazastreifens, in den Süden zu fliehen.

Israel sagte, die grosse Verwüstung sei auch auf Tunnel der Hamas zurückzuführen, die unterhalb der Häuser entlang gelaufen seien. Der Zusammenbruch dieser Strukturen habe Häuser kollabieren lassen. Zwar ist nicht öffentlich bekannt, wo genau die Hamas überall Tunnel hat – die Existenz eines weitverzweigten Tunnelnetzes unterhalb des Gazastreifens ist jedoch gesichert.

Die Tunnelanlagen im Gazastreifen gelten als zentrales Ziel der israelischen Bodenoffensive, da die Hamas von dort aus ihre Angriffe auf Israel steuert. Zudem wird vermutet, dass sich zumindest einige der etwa 240 von der Hamas in den Gazastreifen verschleppten Geiseln dort aufhalten könnten.Foto: Abdul Qader Sabbah (AP)

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TAGESANZEIGER: Krieg in Nahost: Was wir über den Angriff auf das Flüchtlingscamp Dschabalia wissenDas israelische Militär bestätigt, das Lager im Norden des Gazastreifen s angegriffen zu haben, um einen Drahtzieher der Attacken des 7. Oktober zu töten. Es gibt zahlreiche Opfer – und offene Fragen.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen ⮕

SUEDOSTSCHWEIZ: Gaza: Dutzende Tote nach Angriff auf «Hochburg der Hamas»Bei israelischen Angriffen auf Dschabalia im Norden des Gazastreifen s sind am Dienstag israelischen…

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕

BLUENEWS_DE: Israelische Angriffe auf Dschabalia im GazastreifenBei israelischen Angriffen auf Dschabalia im Norden des Gazastreifen s sind am Dienstag israelischen und palästinensischen Angaben zufolge Dutzende Menschen getötet worden.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen ⮕

BLUENEWS_DE: Schwere Überschwemmungen in NorditalienIn weiten Teilen Norditaliens sind starke Unwetter niedergegangen, die zu Überschwemmungen und Erdrutschen geführt haben. Besonders betroffen ist die Gegend rund um Mailand.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen ⮕

BAZONLINE: Studie mit 2886 Schweizer Männern: Starker Handykonsum kann der Fruchtbarkeit schadenMänner, die häufig ihr Mobiltelefon nutzen, haben weniger Spermien. Das zeigt eine gross angelegte Studie des Swiss TPH in Basel und der Universität Genf. Untersucht wurde auch, ob der Aufbewahrungsort des Handys dabei eine Rolle spielt.

Herkunft: bazonline | Weiterlesen ⮕

20MIN: Schweizer Studie: Handystrahlen könnten der Spermienqualität schadenMobilfunkstrahlung kann der Spermienqualität schaden, so Forschende der Universität Genf und des Swiss TPH. Intensive Nutzer haben weniger Spermien.

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕