Schwere Ausschreitungen bei Rom - Prag

Schwere Ausschreitungen bei Rom – PragRund um das Europa-League-Gruppenspiel zwischen der AS Roma und Slavia Prag (2:0) ist es zu schweren Ausschreitungen gekommen. Vor der Partie wurde ein Roma-Fan von einem Gäste-Anhänger mit Messerstichen verletzt. In der Folge wurden laut italienischer Medienberichte drei Tschechen festgenommen, nachdem sie sechs Polizisten angegriffen und teilweise verletzt hatten.

00:59 Video Am Donnerstag: Roma schlägt Slavia dank frühen Toren Aus Sport-Clip vom 26.10.2023. abspielen. Laufzeit 59 Sekunden. Resultate

Weiterlesen:

srfnews »

Irak: Vor dem IS gerettet – Archäologen finden 18 Tonnen schwere SkulpturIm Nordirak haben Forscher bei Ausgrabungen eine riesige Statue entdeckt. Einheimische versteckten die 18 Tonnen schwere Skulptur zuvor vor dem heranrückenden IS-Terror. Weiterlesen ⮕

Wirbelsturm in Mexiko: 27 Tote durch Hurrikan, Acapulco verwüstetDer Wirbelsturm Otis traf nahe dem berühmten Badeort auf die Südwestküste und richtete schwere Schäden an. Weiterlesen ⮕

MS Schwyz erfolgreich an den Walensee transportiert wordenDas fast 90 Tonnen schwere und 31 Meter lange Motorschiff Schwyz ist im Hafen von Weesen SG eingewassert worden. Weiterlesen ⮕

Archäologen finden im Irak 2700 Jahre alte Gottheit-SkulpturFranzösische Forscher entdecken eine 18 Tonnen schwere Skulptur im Nordirak. Sie stellt einen geflügelten Stier mit menschlichem Kopf dar. Weiterlesen ⮕

Über 200 Opfer: Pädokrimineller Polizist aus Wales verurteiltLewis E., ein Polizist aus Wales, nutzte Fake-Profile um sich an über 200 Mädchen heranzumachen und schwere Straftaten zu begehen. Nun wurde er verurteilt. Weiterlesen ⮕

Satiriker Shahak Shapira macht Witze über den Anschlag in WienDer deutsch-israelische Satiriker Shahak Shapira tritt in einem Comedy-Club in Berlin auf und macht Witze über den Anschlag in Wien. Er entscheidet sich, seinen Auftritt nicht abzusagen und spricht die Schwere des Geschehenen an. Weiterlesen ⮕