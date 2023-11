Schweizische NGOs im Nahen Osten unter Beobachtung

Die Organisationen weisen auch darauf hin, dass sie erst im August von der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza) überprüft worden seien. «Es wurde wärmstens empfohlen, die Arbeit mit uns fortzusetzen», sagt Caspi.

EDA will NGOs unter die Lupe nehmen Box aufklappen Box zuklappen «Im Moment gibt es keine Hinweise, dass die betroffenen NGOs den Verhaltenskodex verletzt hätten», betont zwar EDA-Mediensprecher Michael Steiner. Doch: «Es sind NGOs, die im heiklen Menschenrechtsbereich tätig sind und deswegen sehr exponiert sind.» Deshalb wolle man genau wissen, wie diese Organisationen im Kontext des Nahostkrieges kommunizieren.

Tatsächlich kam eine externe Evaluation der Deza-Partner im Nahen Osten zum Schluss: Die Arbeit der acht Organisationen unterstütze die aussenpolitischen Ziele der Schweiz. In dem Papier, das SRF vorliegt, heisst es auch: Die Organisationen würden Alltagsprobleme der Zivilbevölkerung lösen.

Politik spricht von «falschem Signal»Kritik am Vorgehen des Aussendepartements kommt auch aus der Politik. Überprüfen könne man immer, sagt etwa SP-Nationalrat Fabian Molina. «Das öffentlich zu kommunizieren, Gelder zu sistieren, ist aber ein fatales politisches Signal.»

Wenn diese Diskussion in Europa weitergeht, dann könnten auch andere Finanzierungen eingefroren werden. Autor: Lee Caspi «Ärzte für Menschenrechte» Dieses Signal sei im Moment sogar bedeutsamer als das Geld, erklärt Lee Caspi. Denn für das laufende Jahr sind die Gelder schon geflossen. Für Caspi ist klar: Der Entscheid aus dem Aussendepartement, die Situation schon wieder zu prüfen, sei nicht inhaltlich gerechtfertigt, sondern politisch motiviert.

