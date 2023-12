Schweizerische Nationalbank wollte Credit Suisse verstaatlichen

Die Schweizerische Nationalbank wollte laut Insider-Informationen Ende 2022 die Credit Suisse vorübergehend verstaatlichen und damit vor dem Untergang bewahren. Finma, Bundesrat und die Spitze der Credit Suisse waren dagegen.Machte einen «ungeheuerlichen Vorschlag»: Thomas Jordan, Präsident der Schweizerischen Nationalbank.Die schlingernde Grossbank Credit Suisse brachte die Schweiz im Herbst 2022 an den Rand eines Tabubruchs.

Schon Monate vor der Notübernahme durch die UBS wollte Thomas Jordan, Präsident der Schweizerischen Nationalbank (SNB), 50 Milliarden Franken in das zweitgrösste Institut des Landes einschiessen und im Gegenzug verstaatlichen, wie drei mit der Sache vertraute Personen zur Nachrichtenagentur Reuters sagten. Doch die Schweizer Finanzmarktaufsicht (Finma) und das Finanzministerium lehnten den Vorschlag ebenso ab wie die Spitze der Credit Suisse, so die Insider. Stattdessen wurde die Bank sich selbst überlassen und musste im Frühjahr als erste systemrelevante Grossbank seit der Finanzkrise 2008 praktisch über Nacht gerettet werde





cashch » / 🏆 8. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Kapitalausstattung der Credit Suisse niedriger als erwartetEin Bericht der Finma zeigt, dass die Kapitalausstattung im Stammhaus der Credit Suisse über Jahre hinweg niedriger war als erwartet. Dies hatte Auswirkungen auf die Krise der Grossbank.

Herkunft: finews_ch - 🏆 25. / 61 Weiterlesen »

UBS unter Druck: CEO reagiert cholerisch auf Fragen zur Credit SuisseSeit der Zwangsübernahme der Credit Suisse steht die Führung der UBS unter permanent kritischer Beobachtung und steigendem Erfolgsdruck. Von aussen betrachtet hat dies nun zu einem unguten «Wir gegen die»-Gefühl geführt, schreibt Samuel Gerber in seinem Kommentar auf finews.first. In dieser Rubrik nehmen Autorinnen und Autoren Stellung zu Wirtschafts- und Finanzthemen. Seit Monaten werden Sergio Ermotti die immergleichen Fragen gestellt. Wird der Zwangsverkauf der Credit Suisse (CS) ein Erfolg? Bleiben dabei viele CS-Mitarbeitende auf der Strecke? Und: Ist die «neue» UBS für die kleine Schweiz nicht viel zu gross und gefährlich? Das kann schon nerven. Tatsächlich reagierte der CEO der UBS nun in der jüngsten Fragerunde mit der «NZZ» regelrecht cholerisch. «Es braucht nicht noch mehr teures Eigenkapital. Das zu behaupten, ist reiner Populismus», polterte er zum Thema Eigenmittel

Herkunft: finews_ch - 🏆 25. / 61 Weiterlesen »

13'500 Besucher: Die Suisse Tier 2023 war ein voller ErfolgDie Suisse Tier 2023 in Luzern ist Geschichte. Während der drei Messetage waren das Interesse gross und die Stimmung bestens. Ausgestellt waren aber nicht nur viele Produkte, sondern natürlich auch Tiere, darunter die braunen Kühe von Mit unserer Galerie lassen Sie die drei Suisse-Tier-Tage Revue passieren.

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 5. / 80 Weiterlesen »

Tidjane Thiam: Masterplan für AbidjanSpannung in Abidjan: Der frühere CEO der Credit Suisse mischt die Politik in der Elfenbeinküste auf. Er gilt als Favorit für den Parteivorsitz der grössten Oppostionskraft im Land. Diesen Samstag wird gewählt.

Herkunft: finews_ch - 🏆 25. / 61 Weiterlesen »

Gianpiero Galasso: «Sie wollen bestimmt die Anekdote hören»Vom Coiffeur-Salon in die Hochfinanz – Gianpiero Galasso legte einen weiten Weg an Bord der Credit Suisse zurück, bevor er die Grossbank nach 25 Jahren verliess und zu Vontobel wechselte. Sein Bauchgefühl habe ihm schon damals gesagt, dass etwas nicht mehr stimmte, wie er im ...

Herkunft: finews_ch - 🏆 25. / 61 Weiterlesen »

Seeländer Weihnachtsbäume in Schweizer StubenDie IG Suisse Christbaum rechnet in der Schweiz mit einem Marktvolumen von 1,7 Millionen Tannenbäumen, die in der Weihnachtszeit nachgefragt werden. Rund die Hälfte davon wird importiert. Um die restliche Nachfrage abzudecken, machen sich auch ein Seeländer Förster und ein Schreiner stark.

Herkunft: SchweizerBauer - 🏆 51. / 50 Weiterlesen »