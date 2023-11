Schweizerische Nationalbank erfüllt ihren Auftrag bei der Rettung der Credit Suisse

«Im Zusammenhang mit der Krise bei der Credit Suisse war die Nationalbank im März 2023 in ihrer Rolle als Kreditgeberin in letzter Instanz stark gefordert», sagte Jordan am Mittwoch an der Konferenz zum Thema «The SNB and its Watchers» im Bern.Mit der Bereitstellung von Liquiditätshilfe in historischem Ausmass habe die SNB zuerst das nötige Zeitfenster geschaffen, damit eine Lösung für die Bank gefunden werden konnte.

Neben der Übernahme seien auch die Abwicklung der CS oder eine vorübergehende Verstaatlichung der Bank, eine sogenannte Temporary Public Ownership (TPO), diskutiert worden. Aus Risikoüberlegungen habe man sich letzten Endes für die Übernahme entschieden.

«Wegen der damals herrschenden Fragilität der Finanzmärkte war bei einer Abwicklung eine Destabilisierung des Finanzsystems befürchtet worden», sagte Jordan weiter. «Bei der TPO wurden die Risiken für die Steuerzahler als zu hoch eingestuft.»Im Fall der CS kamen drei Arten von Liquiditätshilfe zur Anwendung.

Schliesslich hat die SNB ein weiteres Darlehen gewährt, das durch den Public Liquidity Backstop (PLB) des Bundes garantiert war.Der SNB sind im Bereich der Finanzstabilität gesetzliche Grenzen gesetzt. Es gibt keine Grundlage dafür, Banken zu übernehmen oder abzuwickeln und die SNB darf auch nicht Kundeneinlagen garantieren oder Banken unbesicherte Liquidität gewähren.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

20MIN: Schweizerische Nationalbank veröffentlicht QuartalszahlenDie Schweizerische Nationalbank hat für die ersten neun Monate 2023 einen knappen Gewinn von 1,7 Milliarden Franken ausgewiesen, musste jedoch im zweiten und dritten Quartal Verluste hinnehmen. Das Ergebnis der Nationalbank ist von der Entwicklung der Gold-, Devisen- und Kapitalmärkte abhängig.

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕

AARGAUERZEITUNG: Schweizerische Nationalbank verzeichnet Verlust im dritten QuartalDie Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im dritten Quartal einen Verlust von 12 Milliarden Franken verzeichnet. Damit beträgt der Gewinn für die ersten drei Quartale nur noch 1,7 Milliarden Franken.

Herkunft: AargauerZeitung | Weiterlesen ⮕

BZBASEL: Schweizerische Nationalbank erleidet Verlust von über 12 Milliarden FrankenDie Schweizerische Nationalbank hat in den Monaten Juli bis September einen Verlust von über 12 Milliarden Franken erlitten. Damit ist ihre Gewinnreserve aus dem ersten Semester auf nur mehr 1,7 Milliarden Franken zusammengeschmolzen. Die Wahrscheinlichkeit einer Wiederaufnahme der Gewinnausschüttungen an Bund und Kantone tendiert nun gegen null.

Herkunft: bzBasel | Weiterlesen ⮕

TAGBLATT_CH: Die Schweizerische Nationalbank erleidet Verlust von über 12 Milliarden FrankenDie Schweizerische Nationalbank hat in den Monaten Juli bis September einen Verlust von über 12 Milliarden Franken erlitten. Damit ist ihre Gewinnreserve aus dem ersten Semester auf nur mehr 1,7 Milliarden Franken zusammengeschmolzen. Die Wahrscheinlichkeit einer Wiederaufnahme der Gewinnausschüttungen an Bund und Kantone tendiert nun gegen null.

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen ⮕

SUEDOSTSCHWEIZ: SNB schreibt für Januar bis September knappen GewinnDie Schweizerische Nationalbank (SNB) weist für die ersten neun Monate 2023 einen knappen Gewinn…

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕

TAGBLATT_CH: Zweistelliger Milliardenverlust im dritten Quartal: Die Nationalbank zwingt Kantone zur DiätDer voraussichtliche Ausfall einer Nationalbank-Ausschüttung für das laufende Jahr wird die Kantonsbudgets 2024 weiter belasten. Der schon für 2022 ausgebliebene Zustupf der Notenbank hinterlässt in den Budgets 2023 tiefe Spuren.

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen ⮕