Schweizerinnen warten weiter auf Punkt und Tor

In der Nations League warten die Schweizerinnen weiter auf einen Punkt oder ein Tor.in den nächsten Tagen gegen Top-Teams ran. Am Dienstag warten im Letzigrund die Weltmeisterinnen aus Spanien. Und schon heute geht es in Göteborg gegen Schweden – die Nummer 1 der Weltrangliste.Null Punkte stehen in der Hammergruppe, zu der auch Italien gehört, zu Buche. Auch ein Tor gelang noch nicht. Trotzdem.

«Wir haben die Schwedinnen intensiv analysiert. Gerade im Umschaltspiel müssen wir unsere gute Dynamik besser bedienen», so Grings. Das habe im Training schon sehr gut funktioniert.«Wir wollen uns jetzt einfach belohnen, müssen aber geduldig bleiben und uns den Gegner etwas zurechtlegen. Die Weltnummer 1 ist kein Freifahrtschein», erklärt die Trainerin. Sie wolle entscheidungsfreudige Spielerinnen, die aber auch Fehler machen dürfen.

Weiterlesen:

nau_live »

Neue Musik von Céline Hales und ein musikalischer Match - SRF 3 punkt CHIm Juli 2022 war die Soulstimme aus Schaffhausen unsere «SRF 3 Best Talent»-Gütesiegelträgerin. Nun brachte Céline Hales heute mit «Alright» einen mitreissenden Song raus. Für diesen arbeitete sie mit Jake Isaac, Sänger und Multiinstrumentalist aus London zusammen. Weiterlesen ⮕

Chiara Jacomet macht's mit der Blasmusik - SRF 3 punkt CHBlasinstrumente wie die Querflöte, Tuba oder die Posaune vom Estrich holen und abstauben – Blasinstrumente sind cool! Blasmusik ist hip und cool! In etwa so das Motto des Graubündner Kantonalen Musikverbands, kurz GKMV. Der Verband castet eine achtköpfige Band voller junger Blasmusiker:innen... Weiterlesen ⮕

Akanji trifft gegen YB: «Fans hatten nicht so Freude, als ich das Tor gemacht habe»Manuel Akanji wurde gegen YB zum ersten Schweizer, der in der Champions League gegen ein Schweizer Team traf. Im grossen Rummel um Manchester City stach der Nati-Star heraus. Weiterlesen ⮕

Niederreiter erzielt erstes Tor der SaisonDer Schweizer Eishockeyspieler Nino Niederreiter erzielte im siebten Spiel der Saison sein erstes Tor. Er wurde von Mason Appleton bedient und schloss erfolgreich ab. Weiterlesen ⮕

Schweiz vor schwierigem Spiel gegen SchwedenDie Schweizer Frauen-Nati steht vor einer Herausforderung gegen Schweden in der Women's Nations League. Die Bilanz der Schweizerinnen ist frustrierend, mit fünf Spielen ohne Sieg und nur einem erzielten Treffer. Zudem sorgte der Konflikt zwischen Trainerin Inka Grings und Ana Maria Crnogorcevic für Schlagzeilen. Trotz eines Gesprächs zwischen den beiden bleibt Crnogorcevic bisher stumm. Die Schweiz hat auch in der Women's Nations League Schwierigkeiten. Weiterlesen ⮕

- Vallotto: Erst der Dämpfer, nun die Unbekümmerte in der NatiSmilla Vallotto spricht über den nächsten Schweiz-Gegner in der Nations League. Weiterlesen ⮕