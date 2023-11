Schweizerdeutsch lernen: Das Leben eines Kosovaren im Kosovo

Schweizerdeutsch zu lernen, bringt einem im Ausland praktisch nichts. Der Kosovare Fatmir Pervorfi hat es trotzdem getan. Die Mundart hat sein ganzes Leben geprägt. Wie Zehntausende andere Kosovo-Albaner:innen sind die Pervorfis im Kosovo-Krieg 1998/1999 in die Schweiz geflüchtet. Pervorfi war ein Kleinkind. Die meisten Verwandten sind in der Schweiz geblieben, aber Fatmir Pervorfi, sein Bruder und seine Eltern sind zurück – noch bevor er sprechen konnte.

Fatmir Pervorfi ist im Südwesten des Kosovo aufgewachsen





swissinfo_de » / 🏆 9. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Michael von der Heide: «Leben und leben lassen, ist mein Motto»Michael von der Heide ist wohl der bekannteste Chansonier der Schweiz. Aktuell ist der 52-jährige St.Galler mit seinem neuen Album «Nocturne» auf Tour. Für die G&G-Rubrik «Lealität» hat der schwule Sänger einen Zwischenstopp in seiner Heimat am Walensee gemacht.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Von den Schattenseiten im Leben eines CallboysAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »

EM-Quali: Kosovo schlägt Israel, Schweiz kann am Mittwoch EM-Ticket holenKosovo kommt im Nachholspiel der EM-Quali zu einem 1:0 gegen Israel. Damit kann die Schweiz am Mittwoch im Duell gegen Israel die Teilnahme am Turnier 2024 fix machen.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

Kosovo schlägt Israel – «Matchball» für die SchweizKosovo gewinnt in der EM-Quali gegen Israel mit 1:0.

Herkunft: srfsport - 🏆 10. / 68 Weiterlesen »

Nach Kosovo und vor Schweiz - Kriegsversehrtes Israel spielt mit gebrochenem HerzenKosovo gewinnt in der EM-Quali gegen Israel mit 1:0.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Graffiti-Künstlerin 'Stern' fühlt sich im Kosovo zuhauseDie Westschweizer Graffiti-Künstlerin Krissy Suire, bekannt unter dem Pseudonym 'Stern', hat sich im Kosovo ab dem ersten Moment zuhause gefühlt. Das Auswandern bereut sie auch nach fast fünf Jahren nicht.

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »