Schweizer Zugverbindungen von deutschem Bahnstreik betroffen

Auch grenzüberschreitende Züge zwischen der Schweiz und Deutschland sind vom angekündigten Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) für den Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstag betroffen. Bereits gekaufte Tickets behielten ihre Gültigkeit für einen späteren Zeitpunkt, hiess es in der Meldung. Die Zugbindung sei aufgehoben. Reisende hätten auch die Möglichkeit, ihre Reise aufgrund eines besonderen Entgegenkommens der Deutschen Bahn vorzuverlegen.

Die SBB empfahl in diesem Zusammenhang, früh genug aufzubrechen, um vor Streikbeginn am Mittwoch um 22 Uhr sicher am Ziel zu sein

