Schweizer Züchtergruppe genehmigt Optimierungsansätze für Genetikprogramm der Rasse Brown Swiss

Als unbestrittene Nr. 1 im Schweizer Genetikmarkt hat Swissgenetics einen grossen Einfluss auf die Viehzucht. (Bild: Reto Betschart)

Aus Sorge um die Rasse und in Anbetracht der sinkenden Herdebuchtierzahlen beim Braunvieh arbeitete der Vorstand der Züchtergruppe St. Gallen in den vergangenen Monaten ein Dokument mit Optimierungsansätzen für das Genetikprogramm der Rasse Brown Swiss aus, welches an der eigenen Hauptversammlung von den Mitgliedern einstimmig genehmigt wurde (die BauernZeitung berichtete).

Bei Rassen mit kleineren Populationen wie Braunvieh hat ein marktbeherrschendes Genetikunternehmen wie Swissgenetics entscheidenden Einfluss auf die zukünftige Entwicklung. Aber auch die Anpaarungsentscheidungen der Züchter selber haben grosse Auswirkungen auf die Rasse.

