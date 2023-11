Schweizer Weine dominieren Weinprämierung Mondial des Pinots

Pinot Noir ist bei weitem die in der Schweiz am meisten angebaute rote Rebsorte. Das Gewächs ist in allen Weinbauregionen des Landes zu finden. Die Rebsorte ist ein wahrer Terroirinterpret und widerspiegelt in subtilen Nuancen das Know-how der einheimischen Weinproduktion. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die Schweizer Weine die ersten Plätze bei der Weinprämierung Mondial des Pinots belegen, die von der in Sierre ansässigen Vereinigung VINEA zum 26. Mal organisiert wurde.

Der Mondial des Pinots ist Mitglied des Weltverbands der Grossen Internationalen Wein- und Spirituosenwettbewerbe VINOFED, dem derzeit weltweit 15 Weinprämierungen angehören. Unter der Schirmherrschaft des Office International de Vins OIV und des Verbands Schweizer Oenologen USOE degustierten Jurys zusammengesetzt aus Fachleuten aus allen Sparten der Weinbranche vom 3. bis 5. November im Hôtel de Ville in Sierre, um rund 870 Proben zu verkosten, die von 263 Produzenten aus 13 Ländern eingereicht wurde





