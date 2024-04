Schweizer vor Gericht wegen Milliardenbetrug

Zwei Schweizer stehen im Zentrum eines Megaprozesses vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona. Sie sollen Unsummen gestohlen, Beamte und Manager bestochen und die Gelder über Schweizer Banken gewaschen haben. Die wichtigsten Fragen und Antworten.Tarek Obaid, Mitgründer und CEO von Petrosaudi, bei seiner Ankunft am Dienstag vor dem Bundesstrafgericht. Er soll laut Anklage Hunderte Millionen Dollar in die eigene Tasche gesteckt haben.

Es ist einer der grössten Finanzskandale, welche die Welt je gesehen hat. Die US-Regierung sprach vom bisher «grössten Fall von Kleptokratie aller Zeiten» und einem «Betrug von globalem Ausmass». Es geht um mindestens 4,5 Milliarden Dollar. Diese enorme Summe sollen korrupte Beamte und Geschäftsleute aus dem malaysischen Staatsfonds 1MDB (kurz fü

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



LuzernerZeitung / 🏆 28. in CH

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Schweizer vor Gericht: Milliardenbetrug und KorruptionZwei Schweizer stehen im Zentrum eines Megaprozesses vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona. Sie sollen Unsummen gestohlen, Beamte und Manager bestochen und die Gelder über Schweizer Banken gewaschen haben. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Herkunft: LuzernerZeitung - 🏆 28. / 59 Weiterlesen »

Schweizer vor Gericht wegen FinanzskandalZwei Schweizer stehen im Zentrum eines Megaprozesses vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona. Sie sollen Unsummen gestohlen, Beamte und Manager bestochen und die Gelder über Schweizer Banken gewaschen haben. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Herkunft: bzBasel - 🏆 41. / 51 Weiterlesen »

«Grösster Fall von Kleptokratie aller Zeiten»: Zwei Schweizer sind wegen Milliardenbetrugs angeklagtZwei Schweizer stehen im Zentrum eines Megaprozesses vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona. Sie sollen Unsummen gestohlen, Beamte und Manager bestochen und die Gelder über Schweizer Banken gewaschen haben. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Herkunft: CH_Wochenende - 🏆 44. / 51 Weiterlesen »

Prozess gegen zwei Schweizer wegen Milliardenbetrugs beginntZwei Schweizer stehen im Zentrum eines Megaprozesses vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona. Sie sollen Unsummen gestohlen, Beamte und Manager bestochen und die Gelder über Schweizer Banken gewaschen haben.

Herkunft: LuzernerZeitung - 🏆 28. / 59 Weiterlesen »

Heute startet der Prozess: Zwei Schweizer sind wegen Milliardenbetrugs angeklagt – die wichtigsten Fragen und AntwortenZwei Schweizer stehen im Zentrum eines Megaprozesses vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona. Sie sollen Unsummen gestohlen, Beamte und Manager bestochen und die Gelder über Schweizer Banken gewaschen haben.

Herkunft: AargauerZeitung - 🏆 45. / 51 Weiterlesen »

Schweizer Nati: Bund will Schweizer Wappen auf Trikot verbietenWegen einer fehlenden Ausnahmebewilligung soll das Wappen vom Trikot der Schweizer Nati verschwinden. Der Eishockey-Verband ist im Austausch mit den Behörden.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »