Schweizer Unternehmen enttäuschen im dritten Quartal

SMI-Unternehmen fielen im dritten Quartal punkto Markterwartungen durch. Weshalb die Lage auf den zweiten Blick besser aussieht und die Aussichten mittelfristig positiv bleiben.Die Berichtssaison des dritten Quartals neigt sich dem Ende zu. 18 von 20 Unternehmen aus dem Swiss Market Index haben ihre Geschäftsergebnisse mitgeteilt, wobei dieEin Blick auf die Kursentwicklung seit dem Start der Zahlenflut am 18. Oktober zeigt, wie sich die Spreu vom Weizen trennt.

Ganz oben sticht auf jeden Fall der Technologie-Konzerntrotz enttäuschendem Abschluss auf. Dass es mit den Valoren nicht weiter bergab ging, hängt damit zusammen, dass der Pharmazulieferer einen Tag vor Start der Berichtssaison schon am Investorentag einen unerfreulichen Ausblick präsentierte. Die Kursentwicklung über die letzten drei Monate zeigt bei Lonza denn auch ein klares Minus von 24 Prozent. Die positive Kursentwicklung in den letzten Tagen ist deshalb eher eine technische Korrektur., der Börsenüberflieger aus dem ersten Halbjahr, liess ebenfalls Federn, obwohl die Zahlen eigentlich gar nicht so schlecht ausfiele

:

REPUBLİKMAGAZİN: Schweizer Medien verkaufen Personen­daten an russisches Unternehmen Yandex Schweiz er Medienverlage haben Personen­daten an das russische Big-Tech- Unternehmen Yandex gesendet, das vom Kreml kontrolliert wird. Nach der Republik-Anfrage haben die NZZ und Ringier die umstrittenen Tracker entfernt. Ein Lehrstück über das Daten­business der Medien.

BAUERNZEİTUNG1: Für den Schweizer Tierschutz sind die Beitragskürzungen «unverständlich»Dass der Bund im Jahr 2024 die Biodiversitäts- und Tierwohlbeiträge kürzt, kommt beim Schweiz er Tierschutz (STS) schlecht an. Die Landwirtschaftsbetriebe hätten sich in der Vergangenheit höher als geschätzt an Tierwohlprogrammen des Bundes beteiligt.

FİNEWS_CH: PWC drängt in der Schweiz an die Spitze – und hofft auf die UBSDas vergangene Geschäftsjahr ist für PWC so gut ausgefallen, dass sich die Beratungsfirma in der Schweiz nun in der Spitzenposition sieht. Dabei hat die Finanzbranche eine wichtige Rolle gespielt, sagt Managing Partner Gustav Baldinger zu finews.ch. ...

FUW_NEWS: Russlands Angriff auf die Ukraine und die Gefahr des nuklearen NihilismusMeinung: Vorbereitung auf eine atomare Eskalation durch Russland: Das Risiko, dass Russlands Ungemach in der Ukraine in nuklearen Nihilismus ausarten könnte, ist nicht gleich null. Deshalb müssen die USA vorsorglich ihre Optionen prüfen.

FİNEWS_CH: Beat Wittmann: «Was die Schweiz für die UBS tun muss»«Es ist höchste Zeit, dass die Schweiz Mut zeigt und Strukturreformen insbesondere im Bankensektor in Angriff nimmt», schreibt der Finanzexperte Beat Wittmann. Die heutigen Missstände und Verluste seien zu einem grossen Teil das Ergebnis der Abschottung der Schweiz seit den ...

AARGAUERZEİTUNG: Macron ist abgereist: Die Lektionen für die SchweizNach dem zweitägigen Staatsbesuch ist Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Donnerstagabend wieder abgereist. Die Präsidentenmaschine hob um 18.45 Uhr, mit mehr als einer Stunde Verspätung auf das Programm, vom Flughafen Genf-Cointrin in Richtung Paris ab

