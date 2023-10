Schweizer Tennisprofi Stricker scheitert an den Swiss Indoors

Der Schweizer Tennisprofi Dominic Stricker scheitert an den Swiss Indoors in den Viertelfinals. Der 21-jährige Berner unterliegt dem Franzosen Ugo Humbert 4:6, 6:2, 2:6.Damit gehen die Halbfinals beim 500er-Turnier in Basel wie im letzten Jahr ohne Schweizer Beteiligung über die Bühne. Humbert, als Nummer 28 der Welt 68 Positionen vor Stricker klassiert, trifft am Samstag auf den als Nummer 4 gesetzten Polen Hubert Hurkacz.

Der Franzose war im Duell zweier Linkshänder der erwartet unangenehme Gegner. Einen nervösen Start – Humbert führte 2:0 und 40:15 bei eigenem Aufschlag – konnte Stricker noch wettmachen, das Break zum 4:6 natürlich nicht mehr. Erstaunlicherweise drehte der Schweizer im zweiten Satz mächtig auf und dominierte seinen drei Jahre älteren Kontrahenten phasenweise klar.

Humbert, der seine gute Form zuletzt mit Siegen gegen die Top-Ten-Spieler Stefanos Tsitsipas und Andrej Rublew und Viertelfinals bei den grossen Turnieren in Peking und Schanghai unter Beweis gestellt hatte, fand jedoch wieder in die Spur zurück. Er nahm Stricker im Entscheidungssatz gleich das erste Aufschlagspiel ab und vereitelte diesmal auch eine Chance des Berners zum sofortigen Re-Break. headtopics.com

Stricker muss sich nach seinem dritten verlorenen ATP-Viertelfinal – dem ersten seit gut zwei Jahren – allerdings keine grossen Vorwürfe machen. Er kam eine Runde weiter als im letzten Jahr und sicherte sich seinen Platz in den Top 100 der Weltrangliste wohl bis Ende Jahr. Damit dürfte er am Australian Open erstmals ohne Qualifikation im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers stehen.

Weiterlesen:

bluenews_de »

Schweizer Hoffnung Stricker scheitert bei den Swiss IndoorsDer 21-jährige Dominic Stricker verliert gegen Ugo Humbert mit 4:6, 6:2, 2:6 bei den Swiss Indoors in Basel. Trotzdem kann er erhobenen Hauptes gehen. Weiterlesen ⮕

Dominic Stricker gewinnt gegen Casper Ruud bei den Swiss IndoorsDominic Stricker gewinnt seinen zweiten Sieg über einen Top-10-Spieler bei den Swiss Indoors gegen Casper Ruud. Mit seinem variantenreichen Spiel und seiner mentalen Stärke beeindruckt er die Tennisfans. Weiterlesen ⮕

Swiss Indoors: So spielte Dominic Stricker in BaselDominic Stricker begeistert an den Swiss Indoors. Der Berner spielte gegen French-Open-Finalist Casper Ruud um einen Platz im Viertelfinal von Basel. Weiterlesen ⮕

Dominic Stricker schlägt Casper Ruud an den Swiss Indoors: Der nächste Coup des SchweizersDer junge Schweizer schlägt an den Swiss Indoors den Norweger Casper Ruud 6:4, 3:6, 7:6. Es ist sein zweiter Sieg über einen Top-10-Spieler. Weiterlesen ⮕

Sensation an den Swiss Indoors: Der Berner Dominic Stricker schlägt Favorit Casper RuudVom 21. bis 29. Oktober finden in der Basler St. Jakobshalle die Swiss Indoors statt. Das ATP-500-Turnier bietet auch nach dem Karriereende von Roger Federer Spitzentennis und lockt tausende Zuschauer an. In unserem Blog «Swiss-Indoors-Aktuell» sind Sie über das Geschehen in der Halle und die Geschichten rundherum jederzeit gut informiert. Weiterlesen ⮕

Erneuter Abgang bei Schweizer Klassikfestival: Der Schweizer Festspielsommer darf sich ab 2026 neu erfindenChristoph Müller verlässt das Menuhin Festival Gstaad: Seit 2002 hat er das Festival zu neuer Blüte gebracht und 2023 einen Besucherrekord erreicht. Weiterlesen ⮕