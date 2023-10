Schweizer Team beendet Solar Challenge in Australien

in Australien ins Ziel geschafft. Auf dem zwölften Platz fuhren sie mit ihrem selbstgebauten Solarauto am Freitag in Adelaide über die Ziellinie.

3022 Kilometer sind sie mit dem Fahrzeug in sechs Tagen von der nordaustralischen Stadt Darwin bis nach Adelaide im Süden des Landes durch das Outback gefahren. Den ersten Platz erreichte ein Team aus Belgien. Sie kamen rund 29 Stunden früher in Adelaide an.

«Ich bin sehr stolz auf alles, was wir hier geschafft haben», sagte ein Mitglied des Schweizer Teams auf dem. Laut den Organisatoren der Bridgestone World Solar Challenge mussten aufgrund der rauen Bedingungen acht Teams das Rennen vorzeitig abbrechen. headtopics.com

«Es ist eine enorme Distanz und sie muss unter extremen Bedingungen bewältigt werden», hatte Teammitglied Suno Diekmann im Vorfeld des Rennens zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA gesagt. Es sei extrem heiss,von bis zu 50 Grad in der Fahrerkabine, die Strassen auf der Strecke seien sehr rau, und scharfe Seitenwinde könnten gefährlich werden, so der Student.

Gestartet waren die Teams am Sonntag. Das Schweizer Team mit dem Namen alpha-Centauri besteht aus 40 Studierenden der, die meisten zwischen 21 und 23 Jahre alt. 25 von ihnen waren in Australien, um das Rennen zu bestreiten. headtopics.com

In den vier ersten Austragungen der World Solar Challenge zwischen 1987 und 1996 stand jeweils ein Team der Ingenieursschule Bern auf dem Podest. 1990 gewannen die Bieler das Rennen sogar. Zuletzt holte ein Team der Berner Fachhochschule in der Kategorie der Fahrzeuge mit dem geringsten CO2-Ausstoss im Jahr 2007 den Sieg in die Schweiz.

Weiterlesen:

nau_live »

Erneuter Abgang bei Schweizer Klassikfestival: Der Schweizer Festspielsommer darf sich ab 2026 neu erfindenChristoph Müller verlässt das Menuhin Festival Gstaad: Seit 2002 hat er das Festival zu neuer Blüte gebracht und 2023 einen Besucherrekord erreicht. Weiterlesen ⮕

Champions-League-Liveticker: YB – Manchester City: Das beste Team zu Gast im WankdorfDer Schweizer Meister gegen den Champions-League-Titelverteidiger. YB gegen Manchester City. Wir berichten live ab 21 Uhr. Weiterlesen ⮕

Kleinkunst im Keller62: Das Genie und das Überlebens­dramaLicht aus! Ein Theater in Zürich spielt aus Protest gegen die städtische Förderungspolitik im Dunkeln. Es entsteht ein erhellendes Theatererlebnis. Weiterlesen ⮕

Wie das Nachkriegsbern Rassismus pflegte: das «Bernbuch» auf der Bühne AarauVincent O. Carter war einer der ersten Schwarzen in Bern. Seine Erfahrungen schrieb er im «Bernbuch» auf - in der Alten Reithalle kommen sie auf die Bühne Weiterlesen ⮕

Nach Datenpanne: Politikwissenschaftler Michael Hermann sagt, was das für das Vertrauen in die Demokratie bedeutetWelche Politiker haben am meisten Grund, sich zu ärgern? Was bedeuten die korrigierten Wahlergebnisse für die Bundesratswahlen? Und warum ist die Datenpanne überhaupt ein Problem? Das sagt Politikwissenschaftler Michael Hermann. Weiterlesen ⮕

Tanz mit Behinderung: «Ich bin eine Ausnahme, das ist das Problem»Wie erleben Menschen mit Beeinträchtigung Sexualität? Künstlerin Chiara Bersani, die nun im Kunsthaus Baselland auftritt, weiss es. Sie will kein Mitleid für ihre Andersartigkeit, sondern Selbstermächtigung. Weiterlesen ⮕