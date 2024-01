Schweizer Stimmbürger:innen stimmen über Volksinitiativen und Referenden ab

2024 verspricht einen aktiven Jahrgang der direkten Demokratie: Die Schweizer Stimmbürger:innen werden an den vier nationalen Abstimmungsterminen über zahlreiche spannungsgeladene Volksinitiativen und Referenden.Schon Anfang März stimmt die Schweiz über zwei Volksbegehren ab: Die sogenannte Renteninitiative der Jungfreisinnigen, die eine Erhöhung des Rentenalters möchte, und die Initiative für eine 13. AHV-Rente, die von den Linken kommt und die eine Erhöhung der AHV-Renten will.Die 13.

AHV-Rente hat mehr Chancen als die Renteninitiative. Politikwissenschaftler Lukas Golder vom Forschungsinstitut gfs.bern dazu:"Die Emotionen spielen im Moment für die 13. AHV-Rente. Die sachliche Diskussion über die Renteninitiative ist daher schwieriger." Die Diskussion über die 13. AHV-Rente überdecke die Diskussion über die Renteninitiative.Überhaupt könnte es heuer viele emotionale Abstimmungskämpfe gebe





swissinfo_de » / 🏆 9. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Schweizer Virtual-Reality-Künstler:innen auf dem VormarschSWI swissinfo.ch traf Zoe Roellin aus Zürich an einem VR-Festival in Prag, wo sie ihr neues Kunstwerk nach dessen Uraufführung am Filmfestival in Venedig vorstellte.

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »

Die stoische Gelassenheit der Schweizerinnen und SchweizerÜberall scheint Krise zu sein, nur in der altmodischen Schweiz scheint die Sonne. Vieles deute darauf hin, dass sich die stoische Gelassenheit der Schweizerinnen und Schweizer einmal mehr bewährt.

Herkunft: finews_ch - 🏆 25. / 61 Weiterlesen »

Schweizer Innovationen könnten unser Leben verändernElektronische Implantate und Gehirn-Wirbelsäulen-Technologie, die an der EPFL entwickelt wurden, ermöglichten es einem Mann mit einer schweren Rückenmarksverletzung, wieder zu gehen.

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »

Schweizer Pilotprojekt zeigt Vermarktung von Junk-Food an KinderEin Schweizer Pilotprojekt mit einem WHO-Monitoringtool zeigt auf, wie und wie wirksam Junk-Food online an kleine Kinder vermarktet wird.

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »

Schweizer Journalist im Westjordanland: Ein Leben voller HerausforderungenDer Schweiz-palästinensische Doppelbürger Rami Daqqa gibt einen Einblick in ein Leben voller Herausforderungen im Westjordanland.

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »

Selbstüberschätzung beim Klimaverhalten der Schweizer BevölkerungEine Umfrage zeigt, dass die Schweizer Bevölkerung ihr eigenes Klimaverhalten überschätzt und sich als klimafreundlicher einschätzt als den Durchschnitt.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »