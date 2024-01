Schweizer Start-up entwickelt Ernteroboter für Tomatenernte

Gewächshausleiterin Bianca Curcio und Roboter-Entwickler Salman Faraji wollen die Tomatenernte automatisieren. Ein Pflückroboter solle künftig 1,5 Hektaren Gewächshausfläche abdecken und 3,5 Arbeitskräfte ersetzen. Viele Schweizer Gemüsegärtnerinnen und Gärtner kämpfen selbst mitten in der Saison mit grossen Personalfluktuationen. Das heisst: Am Morgen fehlen im Gewächshaus plötzlich Leute für die Tomatenernte und andere müssen Überstunden leisten.

Maschinen sind zuverlässiger – wenn sie denn funktionieren. Genau daran arbeitet Salman Faraji von Floating Robotics, einem aus einem ETH Spin-off herausgegangenen Start-up aus Zürich, das an der Entwicklung eines Ernteroboters arbeitet. Im letzten Jahr liess der Maschineningenieur einen ersten Prototypen mit einem Roboterarm in zwei Gewächshäusern nach Cherry-Tomaten greifen. Der Roboter bestand primär aus Kameras zur Erkennung der Tomatenrispen, der Software und einem Roboterarm





SchweizerBauer » / 🏆 51. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Starker Arbeitsmarkt erschreckt US-Anleger nicht- Schweizer Börse festerUS-Anleger sind trotz unerwartet robuster Arbeitsmarktdaten am Freitag gelassen geblieben.

Herkunft: cashch - 🏆 8. / 74 Weiterlesen »

Die Kunst der Schweizer InstrumentenbauerSie stellen keine Massenware her, sondern schaffen in Handarbeit Swiss-Made-Instrumente, die weltweit verzücken.

Herkunft: BILANZ - 🏆 46. / 51 Weiterlesen »

Entscheidungen für die digitale Zukunft der Schweizer BehördenAm 8. Dezember 2023 hat der Bundesrat Entscheide für digitale Zukunft der Schweizer Behörden gefällt – in Form von drei neuen oder revidierten Strategien.

Herkunft: SwissITMagazine - 🏆 15. / 65 Weiterlesen »

Seeländer Weihnachtsbäume in Schweizer StubenDie IG Suisse Christbaum rechnet in der Schweiz mit einem Marktvolumen von 1,7 Millionen Tannenbäumen, die in der Weihnachtszeit nachgefragt werden. Rund die Hälfte davon wird importiert. Um die restliche Nachfrage abzudecken, machen sich auch ein Seeländer Förster und ein Schreiner stark.

Herkunft: SchweizerBauer - 🏆 51. / 50 Weiterlesen »

Schweizer Nutztierärzte kämpfen mit Lieferengpässen bei TierarzneimittelnDie Schweizer Nutztierärzte haben Schwierigkeiten, wichtige Tierarzneimittel zu bekommen. Es gibt Liefer- und Versorgungsengpässe, auf die die Tierarztpraxen nicht rechtzeitig reagieren können, da es keinen Überblick über Beginn und Dauer der Engpässe gibt. Die Schaffung einer obligatorischen Meldestelle für Tierarzneimittel wird empfohlen.

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 5. / 80 Weiterlesen »

Schweizer Regierung legt Verhandlungsmandat mit der EU vorDie Schweizer Regierung hat am Freitag ihren Entwurf für ein Verhandlungsmandat mit der Europäischen Union vorgelegt. Sie versichert: Brüssel habe sich verpflichtet, die Schweizer Besonderheiten zu respektieren.

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »