Schweizer Spargeln: Erste Ernte bei mildem Wetter

Der Spargel reagiert sehr sensibel auf die Temperaturen. Gemäss dem Verband Schweiz er Gemüseproduzenten treiben die Pflanzen bei Verhältnissen unter 8 Grad nicht aus. Ab 10 Grad beginnen sie zu wachsen.

Zwar wurden in den vergangenen Jahren die Anbauflächen stetig ausgebaut, doch der Marktanteil der Schweizer Spargeln ist weiterhin sehr gering. Gemäss dem Landwirtschaftlichen Informationsdienst wurde die Anbaufläche für Bleichspargel von 104 Hektaren im Jahr 2007 auf 170 Hektaren im Jahr 2022 und für Grünspargeln von 65 auf 290 Hektaren zwar erhöht.

Schweiz Spargeln Ernte Hofläden Detailhandel

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SchweizerBauer / 🏆 51. in CH

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Marokko fährt erste legale Cannabisernte einDie erste legale Ernte Marokkos soll laut Angaben der Cannabis-Regulierungsbehörde fast stolze dreihundert Tonnen betragen.

Herkunft: hanfmagazin - 🏆 31. / 55 Weiterlesen »

«Liebe es zu puzzeln»: Rheintaler organisiert erste Schweizer Puzzle-MeisterschaftIn der Schweiz gibt es bisher keine Organisation, die puzzeln fördert. Deswegen hat sich dies ein Rheintaler zur Aufgabe gemacht und organisiert im September die erste Schweizer Puzzle-Meisterschaft.

Herkunft: fm1today - 🏆 34. / 53 Weiterlesen »

Schweizer Meisterschaften - Erste Entwarnung bei Nicole Good nach schlimmem SturzNicole Good fährt im Europa-Cup Slalom in Malbun auf den 2. Platz.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

– Erste Daten vom Schweizer Pilotprojekt zur CannabisfreigabeDieser Tage flattern die ersten Daten vom Cannabis Pilotprojekt Züri Can in der Schweiz rein. Die Eidgenossen auf einem guten Weg ...

Herkunft: hanfmagazin - 🏆 31. / 55 Weiterlesen »

So geht es der Schweizer Wirtschaft: das erste Quartal im CheckSuper Winter in den Bergen: Die Inflation ist zurück 'in normale Gefilde' – trotz Industrieunternehmen, die den 'Blues' haben. Unser Statusbericht zur Schweizer Wirtschaft.

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »

Warmer Frühling: Landwirtinnen und Landwirte ernten Erdbeeren und Spargeln so früh wie nieDer warme Frühling lässt Früchte und Gemüse im Schnelltempo reifen – das birgt Herausforderungen.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »