Schweizer Skifahrer bereit für den Saisonstart in Sölden

Ab Sonntag geht es im Ski-Weltcup der Männer endlich wieder zur Sache, wenn die Super-Techniker im Riesenslalom von Sölden gefordert sind. Voraussichtlich 11 Schweizer werden beim prestigeträchtigen Auftakt im Tirol an den Start gehen. Für einige von ihnen dürfte es ein ganz spezielles Rennen werden.

So beispielsweise für Gino Caviezel. Der 31-jährige Bündner fuhr in Sölden vor drei Jahren mit dem 3. Rang seinen ersten von bislang zwei Riesenslalom-Podestplätzen heraus. Ob es dieses Jahr zum Start wieder für einen Exploit reicht? Caviezel fühlt sich nach einer idealen Sommer-Vorbereitung jedenfalls topfit, sowohl körperlich als auch mental.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die beiden Riesenslaloms aus Sölden zeigen wir am Wochenende wie folgt live auf SRF zwei: Die Voraussetzungen stimmen somit. Und Caviezel weiss auch, was zu tun ist, damit schlussendlich ein optimaler Saisonstart herausschaut: «In den Trainings war ich schon immer gut unterwegs. Dies gilt es ins Rennen zu übertragen, was mir in den letzten Jahren immer besser geglückt ist. Am Ende gilt es, nicht zu viel zu überlegen, sondern einfach Gas zu geben.» headtopics.com

Ist ein Odermatt, der «gut drauf» ist, zu schlagen?Ähnliches wird sich auch Marco Odermatt vorgenommen haben – auch wenn der mit deutlichem Abstand beste Skifahrer des letzten Winters ganz eigene Ziele verfolgt. Schon 2020 bei Caviezels erstem Weltcup-Podestplatz war er der Zweitschnellste und was in den letzten zwei Jahren folgte, ist mittlerweile wohl allen bekannt. Der 26-Jährige visiert am Sonntag den «Sölden-Hattrick» an.

Obwohl bereits wieder alle von ihm schwärmen und ihn in den höchsten Tönen loben, weiss Odermatt die Situation vor dem Weltcup-Start einzuschätzen: «Die Freude über einen weiteren Sieg in Sölden wäre natürlich gross. Aber ganz so einfach wird es natürlich nicht. Ich weiss, wie schwierig es ist, Rennen zu gewinnen.» headtopics.com

