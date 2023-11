Zusammen mit Vergeat, dem sardischen Schlagzeuger Cosimo Lampis und dem Sänger Benj Jäger bildete Fröhlich die Rockband Toad, die zu den bedeutendsten Schweizer Bands in der Frühphase des Schweizer Rock zählte.Viel hat der SVP im Kanton Luzern nicht gefehlt für einen dritten Sitz. Doch dafür hätte sie externe Hilfe bekommen müssen. Weniger offensichtlich ist: Auch für die FDP hätte es einen Weg zu einem Sitzgewinn gegeben.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BZBASEL: Die Weltbank warnt vor den Folgen eines möglichen doppelten EnergieschocksWenn sich der Nahost-Konflikt nicht weiter ausweitet, werden die Folgen wenigstens wirtschaftlich gesehen beschränkt bleiben. Wenn. Wenn nicht, dann trifft ein zweiter Energieschock auf eine Weltwirtschaft, welche den Schock durch den Ukraine-Krieg noch nicht ganz überwunden hat. Das wäre der erste doppelte Energieschock seit Jahrzehnten - und die Weltbank warnt vor den Folgen.

Herkunft: bzBasel | Weiterlesen ⮕

AARGAUERZEITUNG: Die möglichen Folgen eines erweiterten Nahost-KonfliktsDie Weltbank warnt vor den wirtschaftlichen Folgen eines erweiterten Nahost-Konflikts und einem möglichen doppelten Energieschock.

Herkunft: AargauerZeitung | Weiterlesen ⮕

TAGBLATT_CH: Die Folgen des Nahost-Konflikts könnten sich wirtschaftlich ausweitenDie Weltbank warnt vor den möglichen Folgen eines doppelten Energieschocks, falls sich der Nahost-Konflikt weiter ausweitet. Eine detaillierte Auswertung der Stimmenzahlen zeigt, dass die Mitte im Kanton St.Gallen einen dritten Sitz gewonnen hätte, wenn sie eine Listenverbindung mit der GLP eingegangen wäre. Trotz der Armut im Kanton verzichtet dieser aus Spargründen auf vielversprechende Maßnahmen.

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen ⮕

SCHWEIZERBAUER: Wie die Folgen des Klimawandels unterschätzt werdenDie Organisation Finance Watch warnt vor der Unterschätzung der Auswirkungen des Klimawandels auf die Wirtschaft und das Finanzsystem. Wirtschaftswissenschaftler modellierten das Klimarisiko auf die gleiche Weise wie das traditionelle Finanzrisiko.

Herkunft: SchweizerBauer | Weiterlesen ⮕

SRFNEWS: Urteil des Bundesgerichts - Unzulässige Hausdurchsuchung hat Folgen für RaserurteilManchmal stösst die Polizei eher zufällig auf Beweise für eine Straftat. Etwa bei Hausdurchsuchungen. Aber sind dabei getätigte Zufallsfunde für die Aufklärung einer Straftat zulässig? Nein, sagt das Bundesgericht im Fall eines Motorrad-Rasers.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen ⮕

TAGESANZEIGER: Generationenstreit in den USA hat Folgen für die ganze Welt, AnalyseJoe Biden hat sich überdeutlich hinter Israel gestellt und damit seine junge Wählerschaft verärgert. Der interne Konflikt hat Folgen für die ganze Welt.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen ⮕