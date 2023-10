Schweizer Restaurant Moment führt dynamische Preise ein

Einer der ersten Schweizer Wirte, der auf dynamische Preise setzt: Sven Stauffer, Mitinhaber des Restaurants Moment in Bern.

Das Restaurant Moment in Bern ist über die Bundesstadt hinaus als trendiges und modernes Restaurant bekannt, das zudem Wert auf eine regionale und saisonale Küche legt. Nun hat es als womöglich erstes Restaurant der Schweiz dynamische Preise eingeführt.

