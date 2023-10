Einer der ersten Schweizer Wirte, der auf dynamische Preise setzt: Sven Stauffer, Mitinhaber des Restaurants Moment in Bern.Das Restaurant Moment in Bern ist über die Bundesstadt hinaus als trendiges und modernes Restaurant bekannt, das zudem Wert auf eine regionale und saisonale Küche legt. Nun hat es als womöglich erstes Restaurant der Schweiz dynamische Preise eingeführt.

. Sie orientieren sich an Faktoren wie dem Wetter, der Nachfrage oder der üblichen Auslastung an einem bestimmten Tag. Auch anderswo in der Schweizer Gastwirtschaft werden dynamische Preise zum Thema, wenn auch noch nicht auf so breiter Ebene wie in den Skigebieten und auch nicht so professionalisiert.Dominik Sträuli, Future Kitchens

Gedanken über flexible Preismodelle macht sich auch Dominik Sträuli, Gründer des Zürcher Start-ups Future Kitchens, das verschiedene «virtuelle» Restaurants betreibt. Diese existieren physisch nicht, sondern arbeiten nur für Take-away- oder Lieferbestellungen, mit dem Ziel, dieses Essen qualitativ besser zu machen. Zürichs bestbewerteter Burger kommt aus dieser Geisterküche. headtopics.com

Fahrni simulierte Restaurantbesuche an verschiedenen Tagen in zwei Betrieben: einem mit festen Preisen und einem, der seine Preise mehrfach nach unten und nach oben anpasste. In einer Befragung am Schluss habe sich gezeigt, dass nach mehrmaligem Testen dynamische Preise als weniger negativ beurteilt wurden. Das spreche dafür, dass Restaurants sie langsam einführen sollten, um ihre Gäste daran zu gewöhnen und niemanden zu überfordern.

Sven Stauffer vom Restaurant Moment in Bern hat dagegen bisher noch keine negativen Rückmeldungen auf seine neue Preisgestaltung bekommen. «Eigentlich habe ich gar keine Rückmeldungen bekommen, auch wenn ich mich mit der Kundschaft gern über allfällige Vor- und Nachteile ausgetauscht hätte.» Doch scheine es niemanden zu stören. headtopics.com

