Schweizer Rad-Profi Gino Mäder stirbt nach schwerem Unfall

Auch nach dem tragischen Unfall sei Gino in der Familie noch immer sehr präsent, erklärt Lisa, einer der drei Schwestern. «Es dreht sich viel um ihn. So lange wir über ihn reden, ‹stirbt› er nicht. Ich brauche das Reden, um zu verarbeiten.»Der Schweizer Rad-Profi Gino Mäder verstarb am 16. Juni nach einem schweren Unfall. – keystone

«Ich kann nicht damit umgehen», sagt Mutter Sandra, «da sind andere sicher weiter.» Es gebe zwar auch Phasen, in denen sie über etwas lachen könne, «aber ich bin noch keinen Schritt weiter. Nach viel beschäftigten Tagen komme ich nach Hause, und bin wieder ein Häufchen Elend. Tage, an denen es mir wirklich gut geht, habe ich noch nicht.» headtopics.com

Lisa erinnert sich gerne an die Kindheit mit Gino zurück, der es «genossen» habe, mit drei Schwestern aufzuwachsen. «Wir haben alles für ihn getan, genau wie er für uns.» Gino sei ein Mensch gewesen, der immer gerne etwas gegeben habe.Wie genau es zum Unfall gekommen war, ist bis heute unklar. Und die Familie kann damit umgehen, «es bringt uns Gino nicht zurück», sagt Mutter Sandra. «Zum Glück wissen wir gar nicht, wie es passiert ist.

Der Sturz von Gino rüttle vielleicht die Fahrer wie etwas auf, hofft Sandra Mäder. «Das ist schon viel, wenn sie sich wiedermal ins Gedächtnis rufen: ‹wir müssen nicht immer noch mehr bieten›. Sie leisten Unglaubliches.» headtopics.com

