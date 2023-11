Schweizer Premiere in der Lindenhofgruppe: Innovative Operationsmethode bei Gebärmuttersenkung

Ralf Rothmund und Amadeus Hornemann, kennen sich schon lange aus gemeinsamen Aktivitäten in der"Arbeitsgemeinschaft Endoskopie" in Deutschland. Beide Gynäkologen sind ausgewiesene Experten in der minimalinvasiven gynäkologischen Chirurgie. Prof. Amadeus Hornemann hat die neuartige Technik namens HoTT® (Hornemann Tendon Transplantation) vor wenigen Jahren entwickelt.

Die Besonderheit dieser revolutionären Operation besteht darin, dass die Senkung der Vagina oder der Gebärmutter mit körpereigenem Material, nämlich einem Teil der Sehne des Musculus semitendinosus (langer schmaler Muskel auf der Rückseite des Oberschenkels) und nicht mit einem Kunststoffnetz korrigiert wird. Bei einem solchen Netz handelt es sich immer um einen Fremdkörper, der zu Unverträglichkeiten und Schmerzen führen kann.

Die Lindenhofgruppe freut sich und ist stolz, diese bahnbrechende Operationstechnik ab sofort anzubieten. Die Patientinnen werden durch Professor Dr. med. Ralf Rothmund im Rahmen der Registerstudie der Universitätsfrauenklinik Bonn behandelt. Ihm und seinem Operationsteam gebührt ein herzliches Dankeschön für das starke Miteinander und das grosse Engagement zum Wohl der Patientinnen des Frauenzentrums Bern.

:

BAZONLİNE: Einkehren: zum Tell: Der Schweizer Nationalheld würde hier sattEin kleines, feines Restaurant nahe beim Spalentor, in dem Bündner Mangold auf Walliser Eringer-Kühe trifft.

Herkunft: bazonline | Weiterlesen »

BLUENEWS_DE: Die letzte Schweizer Torschützin über Barça-Gerüchte und das Hammer-Duell gegen SpanienAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen »

NAU_LİVE: In US-Nationalpark: Schweizer bremsen wegen Tarantel abBei einem Verkehrsunfall im US-Nationalpark Death Valley wurde ein Töfffahrer verletzt. Mittendrin: Zwei Schweizer Touristen mit ihrem gemieteten Camper.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen »

CASHCH: UBS sieht zwei Schweizer Aktien als «attraktiv bewertet» und zwei weitere als «riskant»Laut der UBS wird der breite Schweizer Aktienmarkt mit einem erheblichen Aufschlag gegenüber Europa gehandelt. Dennoch gibt es Anlagemöglichkeiten.

Herkunft: cashch | Weiterlesen »

BLUENEWS_DE: Kantersieg für Moser im Schweizer Duell gegen KuraschewAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen »

SRFSPORT: NHL in der Nacht auf Dienstag - Kantersieg für Moser im Schweizer Duell mit KurashevJanis Moser feierte in der NHL mit Arizona einen 8:1-Kantersieg gegen Chicago mit Philipp Kurashev.

Herkunft: srfsport | Weiterlesen »