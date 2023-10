Schweizer Politik: Machtverschiebung im Bundesrat

Am 13. Dezember wählt die Vereinigte Bundesversammlung einen neuen Bundesrat. Es dürfte bei der alten Zauberformel bleiben. Je zwei Sitze für SVP, FDP und SP, einen für die Mitte.Und die SP wird sich nicht so ungeschickt anstellen, um am Ende noch ihren zweiten Sitz zu gefährden. Die grüne Kandidatur läuft daher ins Leere.

Im Kern geht es um die Frage, ob es in der Schweizer Politik zwei politische Lager – Linke und Bürgerliche – oder deren drei gibt: mit einer eigenständigen Mitte, die bald Anspruch auf zwei eigene Bundesräte erhebt und damit das Gewicht in der Regierung entscheidend ins politische Zentrum verschiebt.

Innerhalb der FDP gibt es zwar vereinzelt Kritiker dieser Nähe zur SVP. Doch Präsident Thierry Burkart scheint in dieser Frage kaum Berührungsängste zu haben. Das Ziel dieser finanzstarken Organisationen, von links als «Geld-und-Gülle-Allianz» verspottet, ist es, überall möglichst bürgerliche Kandidaten durchzudrücken. headtopics.com

Zentrale Figur in diesem Spiel ist Bauernchef Markus Ritter. Der St. Galler Nationalrat zieht die Fäden. Sein parteiinterner Gegenspieler heisst Gerhard Pfister, der eine andere Agenda verfolgt. Pfisters Ziel ist eine eigenständige, starke Mitte, die sich sowohl nach links als auch nach rechts abgrenzt. Zu dieser Mitte zählen im Grunde auch die Grünliberalen.

Dieser und seine ländlich-konservativen Kollegen aus der Ost- und Zentralschweiz sind natürlich nicht per se gegen einen zweiten Mitte-Bundesrat. Doch die Machtverteilung in der Landesregierung soll aus ihrer Perspektive nicht zu neuen Gräben innerhalb des bürgerlichen Lagers führen. Die «Geld-und-Gülle-Allianz», die es erst seit einem Jahr gibt, darf auf keinen Fall durch parteipolitische Spielchen geschwächt werden. headtopics.com

