Schweizer Pensionskassen leiden unter Schwäche der Aktienmärkte

Die Schweizer Pensionskassen haben im dritten Quartal unter der Schwäche der Aktienmärkte gelitten. Damit hat die Erholung der Deckungsgrade der Vorsorgeeinrichtungen laut der ZKB-Tochter Swisscanto wieder einen Rückschlag erlitten.Die Schweizer Pensionskassen haben im dritten Quartal unter der Schwäche der Aktienmärkte gelitten. Damit hat die Erholung der Deckungsgrade der Vorsorgeeinrichtungen wieder einen Rückschlag erlitten. Im Bild ein Börsenhändler.

Die von Swisscanto geschätzten Deckungsgrade der privatrechtlichen Vorsorgekassen gingen entsprechend auf 112,6 Prozent zurück, nachdem sie im Vorquartal noch bei 113,5 Prozent gelegen hatten. Einen Deckungsgrad von mehr als 115 Prozent wiesen noch 41 Prozent der privatrechtlichen Kassen aus (VQ 46%), während der Anteil bei den öffentlich-rechtlichen Kassen mit Vollkapitalisierung unverändert bei 13,5 Prozent lag.

Die Zahl der privaten Vorsorgeeinrichtungen mit einer Unterdeckung stieg dagegen leicht auf 1,6 Prozent an (VQ 1,3%). Bei den öffentlich-rechtlichen Kassen mit Vollkapitalisierung stagnierte der Anteil der Kassen mit einer Deckung von unter 100 Prozent bei 8,1 Prozent, bei denjenigen mit Teilkapitalisierung blieb der Anteil bei 89 Prozent. headtopics.com

Grundlage für die Schätzungen bilden laut Swisscanto die Angaben von 472 Vorsorgeeinrichtungen mit einem Vermögen von insgesamt 738 Milliarden Franken.

