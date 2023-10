Schweizer Nati verliert 1:0 gegen Schweden

eine 1:0-Niederlage. Damit bleibt die Schweizer Nati in der Nations League der Frauen nach drei Spielen punklos auf dem letzten Gruppenrang.Gleich mehrfach scheitert Lehmann aus guter Position mit ungenauen Schüssen. Nachdem die Schweizerinnen nach einem Herzog-Fehler in höchster Not noch befreien, trifft Vallotto beim Gegenstoss die Latte. Der Ball springt zu Lehmann, diese braucht bei der Verarbeitung aber zu lange.

Nach dem Seitenwechsel sind die Schweden zwar am Drücker, richtig gefährlich wird es aber kaum. Mit fortlaufender Spielzeit tun sich die Schweizerinnen mit dem hohen Tempo und der Intensität der Gegnerinnen zunehmend schwerer.Highlights sind im zweiten Spielabschnitt rar gesät. Anders als in der ersten Halbzeit lassen die Schwedinnen defensiv überhaupt nichts mehr zu.

Weiterlesen:

nau_live »

Vor dem Spiel gegen Schweden - Grings: «Wollen nicht ins offene Messer laufen»Nati-Trainerin Inka Grings vor dem Nations-League-Spiel gegen Schweden. Weiterlesen ⮕

Schweizer Nati entgeht knapp einer Blamage gegen WeissrusslandDie Schweizer Nationalmannschaft erreicht gegen die Weltnummer 105 des Fifa-Rankings, Weissrussland, nur ein 3:3-Unentschieden. Die Bilanz der letzten vier Spiele ist ernüchternd und es werden Fragen zur Leistung des Trainers und der Defensive aufgeworfen. Weiterlesen ⮕

News zur Nationalmannschaft - Patzer kostet Schweiz keine WeltranglistenpositionDie Schweizer Nati erzielt zwar zwei späte Tore, verpasst aber gegen Belarus den erwarteten Pflichtsieg. Weiterlesen ⮕

Schweizer Nati entgeht knapp einer BlamageDie Schweizer Nati kommt gegen Weissrussland nicht über ein 3:3 hinaus. Die Bilanz aus den letzten vier Spielen ist ernüchternd. Ist Murat Yakin noch der richtige Trainer? Weiterlesen ⮕

Rückkehr von Svenja Fölmli: Hoffnungsschimmer für die Schweizer NatiNach einer Verletzungspause kehrt Stürmerin Svenja Fölmli in das Schweizer Nationalteam zurück. Die Nati hat unter Trainerin Inka Grings Schwierigkeiten, Tore zu erzielen. Die Bilanz ist schwach, doch Fölmli könnte eine Lösung sein. Weiterlesen ⮕

Krise, Knatsch, Kampfgeist: Kann die Schweizer Frauen-Nati den Schwedinnen ein Bein stellen?Inmitten einer anhaltenden Durststrecke und internen Unruhen kämpft die Schweizer Frauen-Nati sowohl auf dem Platz als auch hinter den Kulissen. Nun wartet am Freitagabend (18:30 Uhr) in Schweden ausgerechnet die Weltnummer 1 auf die Schweiz. Weiterlesen ⮕