Schweizer Nati: Soll Murat Yakin in die Zukunft gehen?

Vor den entscheidenden Spielen in der EM-Quali kommt im Fussball-Talk Heimspiel die Frage auf, ob die Schweizer Nati mit Murat Yakin in die Zukunft gehen soll oder nicht. So schätzen Blerim Dzemaili, Admir Mehmedi und Andreas Böni die Situation ein. Die Schweizer Nati steht vor der entscheidenden Phase in der EM-Qualifikation. Noch hat die Nati alles in den eigenen Füssen. Trotzdem werden zumindest medial kritische Stimmen gegen Trainer Murat Yakin laut

. Könnte der SFV sogar bei erfolgreicher EM-Quaki einen Trainerwechsel in Betracht ziehen? Dieser Frage gehen die beiden Ex-Nati-Spieler Admir Mehmedi und Blerim Dzemaili sowie blue Sport Chefredaktor Andreas Böni im Heimspiel auf den Grund. Als Murat Yakin im August 2021 das Amt als Cheftrainer der Schweizer Nationalmannschaft übernahm, wurde er schnell zum Liebling einer ganzen Nation. Der Erfolg war da und mit seinem Charme kam der 49-Jährige überall gut an. In den letzten Monaten wurde aber vermehrt Kritik am Nati-Coach laut. Zum einen wegen teilweise überschaubaren Leistungen in der EM-Quali, zum anderen wegen der Nebenschauplätze, mit denen sich die Nati mal wieder herumschlagen muss

:

