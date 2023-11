Schweizer Nati: Pilgrim weiss nach 1:7 das Resultat nicht mehr

. Aliyah Pilgrim trifft aus einem Konter zum zwischenzeitlichen 1:4 gegen die Weltmeisterinnen. Danach fängt sich die Schweiz aber noch drei bittere Gegentreffer ein – und sieht bei allen gar nicht gut aus.Selbst die einzige Torschützin der Schweizer Nati ist nach dem Spiel völlig von der Rolle. Alayah Pilgrim weiss im Interview mit demgar nicht, wie viele Gegentreffer es waren (Video oben).

