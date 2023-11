Schweizer Nati enttäuscht Fans im Qualifikationsspiel gegen Israel

Die Schweiz hat zwar das Spiel gegen Israel nicht verloren, dennoch ist die Stimmung im Internet so unzufrieden, als wären die EM-Träume der Schweizer Nati bereits geplatzt. Das sind die besten Reaktionen.Die Schweiz vergab am Mittwochabend das Qualifikationsspiel für die Europameisterschaft gegen Israel aus den Händen. Nach 90 Minuten mussten sie sich mit einem 1:1-Unentschieden zufriedengeben.

Zwar hat die Schweizer Nati noch zwei Matchbälle für die kommende EM in Deutschland und kann alles wiedergutmachen, dennoch lassen die Fans nach dem enttäuschenden Auftritt der Schweizer ihren Frust im Internet raus. Auf den CH-Media-Portalen wurde die Kommentarspalte seit dem Schlusspfiff fleissig befüllt. Und eines ist auf den ersten Blick klar: die Nati-Spieler sind schuld an der vorerst verpassten Qualifikation. Einer der immer wieder fett wegbekommt ist der Nati-Captain Granit Xhaka. «Ich habe den in der zweiten Halbzeit gefühlt ca. zweimal am Ball gesehen», will jemand beobachtet habe

WELTWOCHE: Schon wieder eine Führung verspielt, schon wieder gezittert: Die Schweizer Fussball-Nati erinnert beim 1:1 gegen Israel an eine grosse BaustelleEs ist vermutlich die leichteste Gruppe, seit in Qualifikations-Kampagnen um die Teilnahme an Endrunden von Fussball-Meisterschaften gespielt wird: Israel , Belarus, Rumänien und Kosovo sind wahrlich keine Fussball-Riesen. Der Weg für die Schweiz an die Euro 2024 in Deutschland ist eigentlich eine Autobahn ohne Geschwindigkeitsbeschränkung.

BLUESPORT_DE: Zum Glück haben wir Granit Xhaka in der NatiAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport , sowie Witziges und Kurioses.

20MİN_DİGİTAL: Google betritt den Schweizer Smartphone-Markt mit dem Pixel 8 und Pixel 8 ProGoogle bringt seine Pixel-Phones offiziell in die Schweiz und versucht, die Schweiz erinnen und Schweiz er von einem Wechsel zu überzeugen. Der Fokus liegt auf der Fotografie und die Kamera des Pixel 8 übertrifft technisch sogar das iPhone 15 Pro. Die Software zur Bearbeitung von Bildern und Videos hebt sich ebenfalls von anderen Herstellern ab.

BAUERNZEİTUNG1: Schweizer Landwirt gewinnt DLG Agri Influencer-PreisSoziale Medien - Schweiz er holt Preis für den besten «Agri TikToker»: Im Vorfeld an die Agritechnica kürte die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) die Gewinner des diesjährigen Social-Media-Preises «DLG Agri Influencer». Unter den Gewinnern…

FİNEWS_CH: Schweizer Immobilienmarkt besser als andere LänderDonato Scognamiglio: «Die Schweiz ist eine Insel der Glückseligen»: Der Schweiz er Immobilienmarkt hat die Zinswende weit besser verkraftet als andere Länder. Doch Gefahren bestehen auch hier, warnen die Immobilienspezialisten von… InnobilienIazi Preise

BAZONLİNE: Schweizer Zugverbindungen von deutschem Bahnstreik betroffenAuch grenzüberschreitende Züge zwischen der Schweiz und Deutschland sind vom angekündigten Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) für den Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstag betroffen.

