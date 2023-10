Schweizer Nati entgeht knapp einer Blamage gegen Weissrussland

Die Schweizer Nati schlittert am Sonntagabend haarscharf an einer totalen Blamage vorbei. Gegen Weissrussland, die Weltnummer 105 des Fifa-Rankings, kommt man nicht über ein 3:3. Die Bilanz aus den letzten vier Partien ist ernüchternd. Gegen bescheidene Gegner konnte man in den letzten vier Spielen nur einen Sieg feiern. Was läuft da schief? Wieso kassiert man so viele Tore? Ist Murat Yakin noch der richtige Trainer? In der neusten Folge gibt es Antworten auf all diese Fragen.

