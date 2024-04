Schweizer Musiker Luca Hänni schreibt Song für sein ungeborenes Kind

Der Schweizer Musiker Luca Hänni hat für sein noch ungeborenes Kind einen Song geschrieben. Das Baby springe offenbar bereits im Bauch auf die Stimme des Vaters an, wie Frau Christina im gemeinsamen Podcast “Don’t worry be Hänni” sagte. “Unser Würmchen im Bauch hat schon reagiert, tatsächlich”, sagte Christina. Sie sei sich sicher, dass Luca der beste Vater werde. Die “Schweizer Illustrierte” berichtete am Donnerstag zuerst darüber.

“Jedes Erlebnis probiere ich in einen Song zu packen”, sagte der werdende Vater derweil. Dies tat er auch, als er in der deutschen TV-Show “Let’s dance” seine Ehefrau Christina kennenlernte. Im Podcast spricht das Paar auch über das Geschlecht ihres ersten Kindes. Luca und Christina wissen zwar, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, wollen dies aber nicht verraten. Es sei wichtig, auch bewusst Dinge für sich zu behalten und in Ruhe zu genießen, wie die Deutsche sagt

Luca Hänni Song Ungeborenes Kind Podcast Elternschaft

