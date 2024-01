Schweizer Milchproduzenten fordern Begrenzung des Käsefreihandels

Damit Schweizer Milchproduzenten wieder mehr verdienen, sieht die Basisorganisation für einen fairen Milchmarkt (Big-M) zwei Lösungen: Den Käsefreihandel begrenzen oder freiwillige B-Milch. Die Milchpreissituation in der Schweiz sei unbefriedigend und die Perspektiven auf dem Milchmarkt besorgniserregend, hält Big-M in einer Mitteilung fest. Steigende Käseimporte, immer neue Forderungen an die Produktion und stagnierende Exporte beunruhigen die Basisorganisation für einen fairen Milchmarkt.

Die Milchproduktion in der Schweiz werde laufend verteuert, aber «mit dem EU-Käsefreihandel können wir diese einmalige Qualitätsproduktion am Markt nicht schützen». Es sei eine leidige Tatsache, dass bei offenen Grenzen die Konkurrenz nicht bei der Qualität, sondern hauptsächlich über den Preis spiele, heisst es weiter. Deutlich werde dies insbesondere beim relativ günstigen Weichkäse, wo Zölle nach Meinung von Big-M einen grösseren Unterschied machen könnten. Von der Argumentation, der Frankenwert der Exporte sei derzeit höher als jener der Importe, hält Big-M wenig





