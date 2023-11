Schweizer Medienverlage haben Personen­daten an das russische Big-Tech-Unternehmen Yandex gesendet, das vom Kreml kontrolliert wird. Nach der Republik-Anfrage haben die NZZ und Ringier die umstrittenen Tracker entfernt. Ein Lehrstück über das Daten­business der Medien. Die Republik ist ein digitales Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur – finanziert von seinen Leserinnen. Es ist komplett werbefrei und unabhängig.

Überzeugen Sie sich selber: Lesen Sie 21 Tage lang kostenlos und unverbindlich Probe:am 1. September in Kraft ist, ist einiges gegangen: Sämtliche Schweizer Unternehmen haben ihre Datenschutz­erklärungen aktualisiert und intern Verantwortliche benannt. So auch die Schweizer Medien. NZZ.ch, Tagesanzeiger.ch, 20Minuten.ch und Blick.ch verarbeiten Daten von Website-Besucherinnen und lassen diese von eingebauten digitalen «Börsen» in einem Echtzeit­auktions­verfahren an Werbe­kunden verkaufen. Diese können ihre Banner im Gegenzug auf den News­portalen platziere

:

