Schweizer Leitindex SMI schließt Woche mit Gewinnen ab

Beseelt von der Hoffnung auf eine geldpolitische Wende und bald sinkende Zinsen hat der Swiss Market Index (SMI) die Marke von 10'700 Punkten in den Angriff genommen und diese Marke am Freitag auch gleich hinter sich gelassen. Der Schweizer Leitindex SMI schloss die Woche mit einem Plus von 1,9 Prozent ab.

Für den November fällt die Bilanz damit bislang positiv aus: Von den drei bisherigen Wochen hat der Index zwei mit klaren Gewinnen beendet, während er vergangene Woche ein marginales Minus einfuhr. Grund für die insgesamt etwas bessere Stimmung in dieser Woche sind ohne Frage die jüngsten Preisdaten aus den USA. Dort ist die Teuerung im Oktober gegenüber dem Vorjahr stärker als erwartet zurückgekommen. Die Aktienmärkte weltweit reagierten positiv auf die Meldung. Ein weiterer Zinsschritt scheint damit nach Ansicht vieler Marktakteure vom Tisc





