Schweizer Landwirt gewinnt DLG Agri Influencer-Preis

Im Vorfeld an die Agritechnica kürte die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) die Gewinner des diesjährigen Social-Media-Preises «DLG Agri Influencer». Unter den Gewinnern befand sich auch der junge Schweizer Landwirt Patrick Strassburger.Der junge Landwirt Patrick Strassburger aus dem thurgauischen Steckborn gewann am diesjährigen «DLG Agri Influencer»-Preis in der Kategorie «Best Agri TikToker».

(Bild: Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft DLG) Wie jedes Jahr verleiht die DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) Auszeichnungen für jeweils deutschsprachige und internationale Influencer(innen) in den drei Kategorien: Best Agri Influencer, Best Agri Instagrammer und Best Agri TikToker. Mit den Auszeichnungen sollen laut DLG Profile in den sozialen Medien geehrt werden, welche sich in besonderer Weise für die Öffentlichkeitsarbeit in der Landwirtschaft einsetze

