Schweizer KMU PMI sackt im Oktober unter Wachstumsschwelle

Die Aussichten für die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in der Schweiz haben sich im Oktober markant verschlechtert. Die Hauptsorge sei die schwache Konjunktur in der Eurozone, aber auch die Frankenstärke belaste. Der vonberechnete KMU-Einkaufsmanagerindex (KMU-PMI) für den Monat Oktober sank um 5,9 Punkte auf den Stand von 45,2 Indexpunkte und notiert damit wieder deutlich unter der Wachstumsschwelle von 50 Zählern.am Mittwoch mit.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CASHCH: Stimmung in Schweizer Industrie verschlechtert sich im OktoberDie Lage in der Schweizer Industrie bleibt weiterhin gedrückt.

Herkunft: cashch | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Stimmung in Schweizer Industrie verschlechtert sich im OktoberDer Einkaufsmanager-Index PMI ist stärker gefallen als erwartet. Die Produktion sank und die niedrigen Auftragsbestände machen wenig Hoffnung.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

FUW_NEWS: Börsenbericht vom 31. Oktober 2023: Schweizer Börse startet etwas tiefer | Roche bremsen den Gesamtmarkt ausDer aktuelle Bericht vom Schweizer Aktienmarkt und ein Überblick der wichtigsten Geschehnisse an Wallstreet, den asiatischen Börsen sowie den Devisen- und den Rohstoffmärkten.

Herkunft: FuW_News | Weiterlesen ⮕

CASHCH: Drei Viertel der Schweizer zufrieden mit finanzieller SituationSchweizerinnen und Schweizer sind mit grosser Mehrheit zufrieden mit ihrer finanziellen Situation. Je nach Geschlecht, Bildungsstand und Einkommen zeigen sich aber teils erhebliche Unterschiede.

Herkunft: cashch | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Drei Viertel der Schweizer zufrieden mit finanzieller SituationOb Schweizerinnen und Schweizer mit der finanziellen Situation zufrieden sind, hängt von Geschlecht, Bildungsstand und Einkommen ab.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

SRFNEWS: Die Highlights des Monats - Ein Oktober voller Krankenkassen-GeschichtenIn diesem Monat schaute und klopfte «Espresso» häufig Krankenkassen auf die Finger. Es ging dabei um Krankenkassenvermittler, welche Sturm läuten. Woher haben die unsere Nummern? Oder um angeblich neutrale Prämienvergleichsportale, hinter welchen Krankenkassen stecken, die Kunden fischen wollen.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen ⮕